Rede de atacarejo mineira constrói megaloja em Fortaleza; veja onde

O bairro Coaçu, em Fortaleza, vai ganhar a primeira unidade do Ceará do VemKiTem Atacarejo. A loja ficará localizada em frente ao Centro das Tapioqueiras e se caracteriza por ser um atacarejo focado na comercialização de produtos agropecuários, veterinários, materiais de construção, acessórios para veículos de duas e quatro rodas e utensílios domésticos.

Veja também Negócios Transnordestina pode não ser entregue a tempo, diz agência reguladora; companhia garante cronograma Negócios Grupo J. Macêdo vai expandir fábrica em Horizonte com R$ 236 milhões do BNDES e gerar 200 empregos

A unidade é construída ao lado do Assaí Atacadista, na avenida Washington Soares, e deve ser inaugurada no segundo semestre de 2024. Será a quinta loja do VemKiTem no Brasil, empresa que abriu as portas no ano passado. Além de Fortaleza, o atacarejo tem estabelecimentos em Maringá (PR), Recife (PE), São Luís (MA) e Valparaíso (GO).

O empreendimento é construído em um terreno de 13 mil m². Segundo informações da obra, a área total construída da primeira unidade do VemKiTem em Fortaleza terá 11,2 mil m².

O negócio faz parte do Grupo Bartolomeu, empresa mineira conhecida no mercado atacadista através da bandeira Tambasa. A marca tem duas lojas em Minas Gerais (Contagem — sede da companhia — e Montes Claros).

No ranking da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados (Abad) em parceria com o instituto NielsenIQ divulgado no mês passado, a Tambasa é a terceira maior empresa do setor no Brasil.

O faturamento da rede em 2023 superou a casa dos R$ 5,85 bilhões, alta de 6,3% em comparação com o ano anterior. A maior empresa do segmento de atacadistas e distribuidores continua sendo o Atacadão S.A, com faturamento próximo aos R$ 80 bilhões no ano passado.