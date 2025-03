Enel Ceará promove evento de negociação de débitos com parcelamentos em até 24 vezes; saiba como participar

A partir desta sexta-feira (14) a Enel Distribuição Ceará promoverá ações para clientes e mutirão de negociação de débitos com parcelamentos em até 24 vezes sem juros, em comemoração à Semana do Consumidor. Haverá atendimento itinerante em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Quixadá, com esse último município recebendo o evento especial na próxima segunda-feira (17).

Na Capital cearense, o evento será na Praça do Ferreira, a partir das 8h, e terá parceria com o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Decon).

Veja também Negócios Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões nesta quinta-feira (13) Negócios Mais de 1 milhão de contribuintes no Ceará devem apresentar declaração de Imposto de Renda neste ano, diz Receita

Os clientes terão acesso a serviços como parcelamento de contas com condições especiais; troca de titularidade, pedido de nova ligação, atualização cadastral, esclarecimento de dúvidas sobre a fatura e outros.

Como participar do parcelamento especial

Para quem deseja utilizar o parcelamento de 24x sem juros e sem correção monetária, são necessárias algumas condições, de acordo com a Enel:

Dívida a partir de 60 dias de atraso, sem histórico de parcelamento recente nos últimos 12 meses:

Entrada de 10% do valor total da dívida;

Parcelamento em até 24 vezes, sem juros e sem atualização monetária;

Clientes que já tenham parcelado débitos nos últimos 12 meses e não cumpriram o acordo:

Entrada de 20% do valor total da dívida;

Parcelamento do saldo restante em até 24 vezes.

Serviço

Dia do Consumidor da Enel em Fortaleza

Local: Praça do Ferreira, Centro

Data: 14 de março de 2025

Horário: 8h às 14h

Dia do Consumidor da Enel em Juazeiro do Norte

Local: CDL, Rua Padre Cícero, 576

Data: 14 de março de 2025

Horário: 8h às 12h

Dia do Consumidor da Enel em Quixadá

Local: Procon Câmara de Quixadá - Tv. Tiradentes, 514, Centro - Quixadá

Data: 17 de março de 2025

Horário: 08 às 11h

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.