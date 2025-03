Pronto Atendimento Aldeota da Unimed Fortaleza faz 6 meses

Inaugurado em setembro do ano passado, o Pronto Atendimento Aldeota da Unimed Fortaleza está completando seis meses de funcionamento, posicionando-se como um importante ponto de atendimento de urgência e emergência 24 horas na cidade.

Localizado na rua Frei Mansueto, com um índice de satisfação de 97,48% entre os pacientes, a unidade oferece uma estrutura moderna, podendo receber mais de 5 mil pacientes por mês. O equipamento é voltado para a assistência de urgência de baixa e média complexidades.

“Estamos muito felizes com os resultados alcançados neste primeiro semestre de operação do Pronto Atendimento Aldeota. O elevado índice de satisfação demonstrado pelos pacientes e o número de atendimentos realizados reforçam nosso compromisso com a excelência, sempre com foco na qualidade e agilidade, que são essenciais em situações de urgência”, como diz a médica pediatra e diretora de Recursos Próprios da Unimed Fortaleza, Dra. Fernanda Colares.

É importante destacar, também, que o Pronto Atendimento Aldeota integra a rede acreditada internacionalmente da Unimed Fortaleza, o que assegura que a unidade está alinhada aos mais altos padrões de saúde e atendimento médico.

Fundada em 9 de janeiro de 1978 por 23 médicos que se uniram por meio do cooperativismo, a Unimed Fortaleza integra o Sistema Nacional Unimed. Atualmente, é a 11ª maior singular, em relação às outras Unimeds, em número de beneficiários, com mais de 370 mil clientes e cerca de 4 mil médicos cooperados e reconhecida como a melhor empresa para trabalhar no Ceará, segundo a pesquisa Great Place to Work (GPTW) 2024.