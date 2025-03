Praia da Pedra Rachada, em Paracuru, ganhará Hotel Luzeiros

Novidade no turismo! O empresário José Hugo Machado, dono dos hotéis Luzeiros de Fortaleza, São Luís e Lisboa, está anunciando que construirá uma nova unidade hoteleira no litoral do município de Paracuru, um dos pontos turísticos mais bonitos e visitados do Norte do Ceará.

O projeto do Hotel Luzeiros Paracuru está pronto, já foi aprovado “pelas autoridades competentes” como Machado revelou por meio de uma rede social, e terá 140 apartamentos, piscina olímpica, academia, polo esportivo e salões para pequenos e grandes eventos.

“Para além disso, está também prevista a contratação de monitores para a prática de vários esportes. Nas áreas em redor, centenas de lotes estarão disponíveis para a construção de prédios de apartamentos e lojas comerciais”, acrescentou José Hugo Machado.

O empreendimento será plantado na Praia da Pedra Rachada, “onde a natureza desenhou um cenário deslumbrante”, como ele diz, sem revelar, porém, detalhes sobre quanto será investido no seu novo hotel.