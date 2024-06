Grupo J. Macêdo vai expandir fábrica em Horizonte com R$ 236 milhões do BNDES e gerar 200 empregos

Antes mesmo de inaugurar a primeira fase da fábrica em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, o Grupo J. Macêdo deve investir outros R$ 236 milhões na expansão da indústria. Os recursos são oriundos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

De acordo com dados do BNDES, o projeto do grupo na cidade prevê a geração de 350 empregos na unidade, sendo 150 na fase de implementação e 200 após a conclusão das obras, que produzirá massas e misturas para bolos. A informação foi confirmada pelo Grupo J. Macêdo.

Em nota, a empresa afirma que o valor contratado "é para a expansão da J.Macêdo em Horizonte na construção da nova fábrica de massas e misturas" das marcas Brandini, Dona Benta e Petybon, visando atender a demanda das regiões Norte e Nordeste.

Do valor total do investimento, cerca de R$ 126 milhões serão direcionados para obras como terraplanagem, pavimentação e calçamento, linhas de produção e intervenções de infraestrutura (escritório, portaria, galpão e casa de máquinas, por exemplo). Outros R$ 110 milhões serão direcionados para a aquisição de equipamentos e maquinário industrial.

Será a segunda unidade do Grupo J. Macêdo no Ceará. A companhia tem sede em Fortaleza, no bairro Cais do Porto, onde conta com um moinho para processamento de trigo em farinha. A fábrica em Horizonte será a primeira da empresa no Estado focada exclusivamente em produtos alimentícios processados.

"A J.Macêdo tem um plano de investimento de longo prazo no Ceará. Estamos em execução da primeira fase deste plano, com a mais moderna indústria de massas alimentícias das Américas", completa o Grupo J. Macêdo.

"(O dinheiro) vai servir para a expansão fabril, para melhorar o setor de máquinas e equipamentos, é super importante para os próximos investimento deles. Isso é um grande projeto", comenta José Luís Gordon, diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES.

R$ 500 milhões em investimentos em Horizonte

O valor contratado pela J. Macêdo vai ao encontro do montante anunciado no início de março por Irineu José Pedrollo, diretor-presidente do grupo. Ao todo, a empresa deve investir R$ 500 milhões nas duas primeiras fases de implementação da unidade industrial na Região Metropolitana de Fortaleza.

São esperadas em Horizonte "três grandes linhas de produção de massas". A conclusão da unidade industrial, primeira e segunda fases, está prevista para o primeiro semestre de 2026. O valor recém-contratado pelo BNDES é referente à expansão da primeira fase, que deve ser entregue já no fim do próximo ano.

O terreno onde será instalado o complexo industrial da J. Macêdo na cidade tem, ao todo, 123 mil m² e é caracterizado por ser "modular". Essa particularidade garante ao espaço possibilidade de futuras ampliações, como a anunciada pelo BNDES e confirmada pelo grupo.

Legenda: Fábrica do Grupo J. Macêdo em Horizonte teve obras iniciadas em março deste ano Foto: Kid Júnior

Quando todas as três linhas de produção ficarem prontas, a capacidade instalada será de 100 mil toneladas por ano. Desse total, 10 mil toneladas são somente do segmento responsável por misturas para bolos.

"Construiremos também uma linha de produção de misturas para o mundo e um centro de distribuição que atenderá a parte do Nordeste e do Norte do Brasil. Quando esse novo complexo industrial entrar em operação no final de 2025, teremos aqui a mais moderna indústria de produção de massas alimentícias das Américas, uma referência mundial em tecnologia nesse setor", disse Irineu José Pedrollo em março.

O investimento em Horizonte ocorre em meio ao aniversário de 85 anos da empresa, que além do moinho em Fortaleza, tem diversas fábricas espalhadas nos estados de Alagoas, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Ao todo, o Grupo J. Macêdo emprega três mil funcionários entre empregos diretos e indiretos.