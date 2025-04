Rodada de Negócios Honda Novaluz oferece taxa zero e bônus especiais em carros usados

Nesta sexta (25) e sábado (26), a Honda Novaluz realiza uma ação especial em Fortaleza, com condições exclusivas para quem deseja adquirir um veículo zero quilômetro. As três unidades da concessionária — localizadas nas avenidas Barão de Studart, Santos Dumont e Washington Soares — estarão mobilizadas para receber os clientes com ofertas diferenciadas.

Entre os destaques da campanha, estão taxa zero de financiamento, bônus de até R$ 40 mil e valorização de usados com 100% da Tabela Fipe. As condições são válidas apenas durante os dois dias de evento, com atendimento estendido e foco na personalização das negociações.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso aos modelos da marca, aliando vantagens comerciais à consultoria especializada da equipe Honda Novaluz. Todas as unidades contarão com profissionais preparados para orientar os clientes e encontrar a melhor proposta de acordo com suas necessidades.

Carlos Arlindo, diretor comercial da concessionária, reforça a expectativa positiva. “Estaremos preparados para atender nossos clientes de forma única, com condições imperdíveis. Mais uma vez, a ordem é não perder negócio! Para isso, preparamos ofertas exclusivas para realizar o sonho Honda de várias famílias”, destaca o gestor.

Serviço

Rodada de Negócios Honda Novaluz

Datas: 25 e 26 de abril de 2024

Horários:

25 de abril (sexta-feira): 8h às 18h

26 de abril (sábado): 8h às 15h

Locais:

Unidade Barão de Studart: Av. Barão de Studart, 345 - Contato: 85 3306.8400

Unidade Santos Dumont: Av. Santos Dumont, 6610 - Contato: 85 3306.8484

Unidade Washington Soares: Av. Washington Soares, 2891 - Contato: 85 3306.8300

Mais informações:

Instagram: @hondanovaluzoficial

Site: hondanovaluz.com.br