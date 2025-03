Entenda as novas regras para aumentar a segurança no uso do Pix

Tendo passado o Carnaval, devemos agora novamente nos concentrar nos nossos gastos e no uso de nosso dinheiro. E, temos novidades na área.

Divulgadas na última quinta-feira (6) pelo Banco Central (BC), as novas ações para aumentar a segurança do Pix têm sido alvo de desinformação. Entre os boatos espalhados, está a alegação de que aqueles com dívidas ou com o nome negativado terão suas chaves bloqueadas. No entanto, as alterações atingem apenas uma pequena parcela de usuários e têm como objetivo principal prevenir golpes financeiros.

De acordo com o próprio Banco Central, responsável pela criação e gestão do sistema Pix, o foco das mudanças é impedir que fraudadores associem um nome diferente ao registrado na base de dados da Receita Federal a uma chave Pix. Esse problema, que ocorre devido a falhas das instituições financeiras, tem sido explorado por criminosos para dificultar a identificação e o rastreamento.

As alterações, previstas para entrar em vigor em julho, impactarão apenas 1% das chaves Pix cadastradas. A chave Pix, que funciona como um identificador de contas, é usada para registrar a origem e o destino das transferências no sistema instantâneo. Ela pode estar associada a um CPF, CNPJ, número de telefone, e-mail ou mesmo a um código aleatório formado por letras e números.

PRINCIPAIS DÚVIDAS SOBRE AS NOVAS REGRAS DO PIX:

De quem foi a decisão? Da Receita Federal ou do Banco Central?

O reforço na segurança do Pix foi decidido pelo Banco Central, que criou e administra o sistema de transferências instantâneas.

Quem terá a chave excluída?

Entre as pessoas físicas, as chaves CPF na seguinte situação (1% do total):

4,5 milhões: grafia inconsistente

3,5 milhões: falecidos

30 mil: CPF suspenso (cadastro com informações incorretas ou incompletas)

20 mil: CPF cancelado (CPF suspenso há mais de cinco anos, com duplicidade de inscrição ou cancelado por decisão administrativa da Receita ou decisão judicial)

100: CPF nulo (com fraude ou erro grave no cadastro).



Entre as pessoas jurídicas, as chaves CNPJ na seguinte situação:

984.981 com CNPJ inapto (empresa que não apresentou demonstração financeira e contábil por dois anos)

651.023 com CNPJ baixado (empresa oficialmente encerrada)

33.386 com CNPJ suspenso (empresa punida por descumprir obrigações legais)

Banco Central não informou a quantidade de CNPJ nulos (sem validade)



A partir de julho, as instituições financeiras e de pagamento deverão verificar o cadastro sempre que houver um procedimento relacionado a chaves Pix, como registro, mudança de informações, pedido de portabilidade ou reivindicação de posse. Caso seja constatada alguma das irregularidades acima, a chave deverá ser excluída.



Importante lembrar que nem quem deve imposto ou tem nome sujo terá chave Pix excluída. Isso é fake news. Portanto, fique atento e nos acompanhe.

