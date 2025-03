Cearense J. Macêdo tem lucro líquido de R$ 352,2 milhões em 2024, queda de 16,9%

A cearense J. Macêdo, dona das marcas Dona Benta e Petybon , teve lucro líquido de R$ 352,2 milhões em 2024, uma queda de 16,9% em relação ao ano anterior (R$ 423,6 milhões). O declínio foi puxado pelo aumento nas despesas de vendas, administrativas e operacionais, conjuntamente com a elevação da carga tributária referente ao Imposto de Renda e à Contribuição Social, segundo relatório da empresa.

O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 32,9 milhões no ano passado porque as receitas totalizaram R$ 55,154 milhões, enquanto as despesas chegaram a R$ 88,041 milhões. Apesar disso, a J. Macêdo perdeu menos do que em 2023 (R$ 44,1 milhões).

Em 2024, a companhia também contabilizou uma leve diminuição de 2,2%, de R$ 530,2 milhões para R$ 518,6 milhões em resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda).

Veja os principais resultados da J. Macêdo em 2024:

Faturamento líquido: diminuição de 3,6% (R$ 3.220,5 milhões em 2023 para R$ 3.104,9 milhões em 2024);

diminuição de 3,6% (R$ 3.220,5 milhões em 2023 para R$ 3.104,9 milhões em 2024); Lucro bruto: R$ 1.016,0 milhões, um aumento de 1,2% em relação aos R$ 1.003,7 milhões em 2023;

R$ 1.016,0 milhões, um aumento de 1,2% em relação aos R$ 1.003,7 milhões em 2023; Lucro líquido: R$ 352,2 milhões, representando uma redução de 16,9% em relação ao lucro de R$ 423,6 milhões em 2023

R$ 352,2 milhões, representando uma redução de 16,9% em relação ao lucro de R$ 423,6 milhões em 2023 Despesas com vendas: aumento de 16,6% (R$ 381,6 milhões em 2023 para R$ 444,8 milhões em 2024);

aumento de 16,6% (R$ 381,6 milhões em 2023 para R$ 444,8 milhões em 2024); Despesas gerais e administrativas: aumento de 6,6% (R$ 130,8 milhões em 2023 para R$ 139,4 milhões em 2024);

aumento de 6,6% (R$ 130,8 milhões em 2023 para R$ 139,4 milhões em 2024); EBITDA: diminuição de 2,2% (R$ 530,2 milhões em 2023 para R$ 518,6 milhões em 2024).

diminuição de 2,2% (R$ 530,2 milhões em 2023 para R$ 518,6 milhões em 2024). Margem líquida: diminuição de 13,2% em 2023 para 11,3% em 2024;

diminuição de 13,2% em 2023 para 11,3% em 2024; Imposto de renda e contribuição social: despesa de R$ 76,080 milhões em 2024 (receita de R$ 2,650 milhões em 2023).

despesa de R$ 76,080 milhões em 2024 (receita de R$ 2,650 milhões em 2023). Subvenções governamentais: impacto negativo no resultado tributário devido à Lei 14.789/23 (ICMS de massas no Pará).

J. Macêdo considera resultado positivo e prevê desafios para 2025

Na avaliação da empresa, o desempenho financeiro em 2024 superou o de 2023, evidenciado pela melhora na margem EBITDA. Segundo o relatório, o indicador alcançou 16,7% ano passado, representando um aumento de 0,2 pontos percentuais em relação aos 16,5% registrados no mesmo período do ano anterior.

“O lucro líquido recuou em decorrência do aumento de impostos implementado pelo governo federal e estados no fim de 2023. Na visão geral, consideramos nosso resultado de 2024 muito bom. Ele mantém a J.Macêdo entre as melhores empresas do setor de alimentos no Brasil”, informou, em nota.

“Seguimos nossa rota de crescimento sustentável, com resultados econômico-financeiros sólidos, e confirmamos os acertos das decisões de investimentos que tomamos em 2023 para o aumento da nossa capacidade com eficiência e melhor tecnologia disponível”, completou.

A empresa prevê que o ano de 2025 apresentará desafios, impulsionados por fatores como a volatilidade cambial, as taxas de juros elevadas e a inflação persistente. Adicionalmente, as incertezas decorrentes das mudanças nas relações internacionais representam um elemento de complexidade no cenário global.

“Estamos atentos aos possíveis efeitos sobre a relação dólar-euro com o real, os fluxos comerciais de trigo e de outros insumos, além dos equipamentos que importamos. Acompanhamos com atenção estes movimentos e estamos preparados para nos ajustar a eventuais mudanças de cenários e regras, como sempre fizemos em nossos 85 anos de história”, finalizou.

Expansão no Ceará

No fim do ano passado, a empresa iniciou seu plano de expansão de indústrias, com a construção do complexo industrial de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, e na ampliação da fábrica em Londrina (PR), totalizando investimento de R$ 1,35 bilhão.

Na Capital cearense, J. Macêdo já tem um moinho para processamento de trigo, produção de farinha e de farelo.

Empresário da J. Macêdo é um dos super-ricos do Brasil

Legenda: Amarílio Macêdo, CEO da J. Macêdo CAP Foto: Kid Júnior

O empresário Amarílio Proença de Macêdo, da segunda geração da J. Macêdo, é um dos bilionários da última lista da Forbes. A fortuna dele é estimada em aproximadamente R$ 4 bilhões, mais do que o dobro da última divulgação.

Posição no Brasil: 92º;

Fortuna: R$ 3,98 bilhões;

Fonte da fortuna: J. Macêdo;

Idade: 79.

