Mais da metade dos carros elétricos circulando no Ceará são da BYD 

Sediada em Xian, na China, a fabricante de automóveis elétricos BYD viu sua participação no mercado cearense crescer exponencialmente em três anos, tomando a liderança do setor.

A BYD chegou ao Brasil em 2015 com uma fábrica de montagem de ônibus elétricos em São Paulo. A venda de veículos de passeio começou em 2022.

Naquele ano, foram vendidos 260 veículos no País, sendo apenas 17 no Ceará, segundo dados da Associação Brasileira de Veículos Eletrificados (ABVE).

As vendas aceleraram em 2023, com venda de 17.943 em todo o Brasil e 642 em território cearense. O ritmo seguiu crescendo: 76.863 veículos da BYD foram vendidos em 2024, 2.204 desses no Ceará.

Com o aumento nas vendas, a marca saiu de 1,9% de participação no mercado cearense para 42,1% em três anos. Mais metade dos veículos eletrificados vendidos no Estado em 2024 foram fabricados pela BYD, ainda conforme a ABVE.

Foram 2.204 automóveis da marca vendidos ao longo do ano passado. Em seguida, aparecem GWM (629 veículos eletrificados vendidos em 2024) e a Toyota (451 veículos eletrificados vendidos em 2024).

Alexandre Baldy, vice-presidente sênior e head de Marketing da BYD Auto Brasil, destaca que a marca passou de dois para treze modelos à venda no Brasil, entre elétricos e super-híbridos.

"O Ceará tem um papel muito importante no Nordeste, região onde temos uma fatia significativa de 52,4% das vendas de eletrificados neste ano, muito perto dos 54,8% registrados no mercado cearense", aponta.

O executivo destaca que a representatividade no Ceará é maior que a média brasileira, que é de 39,9%.

Marcelos Alves, professor do Centro de Engenharia Automotiva da Escola Politécnica da USP, destaca que a BYD é uma das fabricantes que se sobressai devido à oferta de modelos.

“Algumas empresas como a BYD trouxeram uma grande quantidade de carros para o Brasil no último ano e há uma oferta significativa de modelos”, aponta. A presença em diferentes pontos de venda também é um diferencial no posicionamento de mercado.

O especialista pondera, entretanto, que o mercado de veículos elétricos no Brasil ainda é pequeno, na comparação com veículos à combustão.

“Em janeiro de 2025, foram emplacados aproximadamente 157 mil veículos, somando elétricos e híbridos chega a 16 mil, pouco mais de 10%. [...] Um dos incentivos à compra de um elétrico é a redução de IPVA, mas esses descontos são pequenos se comparados aos benefícios que se oferecem no exterior”, aponta.

BYD DOMINA ENTRE OS VEÍCULOS MAIS VENDIDOS NO CEARÁ

Um dos reflexos de a BYD crescer sua participação no mercado é a diversidade de modelos. Entre os dez modelos elétricos e híbridos mais vendidos no Ceará em 2024, cinco são da marca chinesa.

O Dolphin Mini, por exemplo, representou 19% dos eletrificados vendidos ao longo de 2024 — foram 775 veículos do modelo comercializados no Ceará. Os modelos Song, Dolphin, Solg Plus e Dolphin Mini 5 também estão na lista de eletrificados mais vendidos.

Leonardo Dall’Olio, diretor do Grupo Carmais, concessionário da BYD no Ceará, destaca que a abertura de duas lojas em Fortaleza é um dos passos para manter a liderança no mercado de eletrificados cearense.

“Alguns fatores que ajudaram a aceitação dos veículos da BYD pelo consumidor cearense que é apaixonado por carros e também busca sempre economia. Nossos carros são muito tecnológicos, confortáveis e, além de tudo, econômicos”, aponta.

A montadora chinesa está construindo fábrica em Camaçari, na Bahia, com capacidade de produzir 150 mil carros por ano. No Ceará, há diálogo para a produção de ônibus e caminhões elétricos.