Montadora chinesa mira no Ceará para produzir ônibus e caminhões elétricos

Com a meta de substituir as exportações pela produção local, a chinesa BYD mira no Ceará para fabricar ônibus e caminhões eletrificados. Atualmente, contudo, o plano está em fase de ideação, já que a prioridade da montadora é a abertura da fábrica, nos próximos meses, em Camaçari, na Bahia.

Segundo o vice-presidente da companhia no Brasil, Alexandre Baldy, a empresa tem dialogado com o governador Elmano de Freitas (PT) para negociar investimentos no Estado.

O governador foi muito insistente para podermos vir para a unidade industrial no Ceará, mas, nesse momento, a Bahia era mais propensa pelo tamanho da área, pelos prédios no local e pelo prazo”, explicou. Alexandre Baldy Vice-presidente da BYD Brasil

A fábrica da cidade baiana ficará em um complexo de 4,6 milhões de m² e deverá produzir até 150 mil veículos por ano.

Baldy esteve no lançamento do novo modelo da marca, o BYD Shark, nesta quinta-feira (24), na concessionária Carmais, na Capital.

O convite mencionado foi para o novo polo automobilístico, a ser instalado onde ficava a fábrica da Troller, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. O terreno, com seus 2,15 milhões de m², representa menos da metade da área da Bahia.

Legenda: O vice-presidente da BYD no Brasil, Alexandre Baldy, esteve em Fortaleza para o lançamento do novo modelo da marca, o BYD Shark, nesta quinta-feira (24) Foto: Seed Pro/Divulgação

“Hoje, eu pago importação numa ponta para trazer os carros, mas não tenho benefício fiscal na outra para produzi-los localmente. Por isso, o tempo é precioso para eu parar de importar e começar a produzir no Brasil”, ponderou.

De acordo com Baldy, o Governo do Estado também ofereceu outras áreas para a instalação de indústrias. Essa combinação de um ambiente local favorável com investimentos superiores a R$ 10 bilhões, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para renovar a frota de transporte coletivo, consolida o Ceará como um mercado estratégico para a companhia.

"Por isso, apostamos muito no crescimento de veículos médios e pesados híbridos, e o Ceará está no radar", disse, exemplificando a expertise na área com a entrega de 1,3 mil ônibus elétricos para a prefeitura de São Paulo.

Legenda: Fábrica da Troller, desativada pela Ford em 2021 Foto: Thiago Gadelha

Venda de carros eletrificados bate recordes, diz executivo

A concessionária Carmais registrou crescimento de mais de 300% na venda de veículos híbridos, neste ano, segundo o diretor comercial do grupo, Leonardo Dall'Olio. Diante do sucesso, novas lojas serão inauguradas.

Entre elas, a da Avenida Rogaciano Leite, em Fortaleza, prevista para ser entregue em até 40 dias. Em 2025, serão abertas unidades em Teresina, no Piauí, e em Natal, no Rio Grande do Norte.

Conforme o executivo, o aumento da oferta de carros eletrificados contribuiu com o resultado. “Há meses, estamos batendo recordes de vendas. Os modelos híbridos são uma tendência no mercado, e estamos aproveitando esse momento", observou.

"Começamos o ano com quatro lançamentos e vamos terminar com 10 modelos”, finalizou. Atualmente, a empresa tem lojas em Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte.