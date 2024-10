Após fechamento em shopping, Hard Rock Cafe Fortaleza negocia ponto comercial na Beira Mar

Após fechamento do Hard Rock Cafe Fortaleza no Shopping RioMar, a Residence Club, empresa responsável pela franquia, procura um novo local para funcionamento do restaurante na Capital.

Segundo a empresa, o novo local ainda está sendo definido, mas há negociação com alguns pontos comerciais na região da Avenida Beira Mar. A data da reabertura, no entanto, não foi divulgada.

"A Residence Club tem a intenção de manter a franquia na cidade de Fortaleza e está em negociação com alguns pontos comerciais na região da Avenida Beira Mar, ponto turístico e tradicional da capital cearense e que entendemos ser estratégico para a viabilidade do restaurante", informou a empresa.

Conforme a Residence, a empresa efetuou uma análise do projeto e traçou junto aos investidores um plano para o futuro do negócio.

"Devido à grandeza do equipamento e às exigências para uma operação deste magnitude, algumas possibilidades estão sendo estudadas para a instalação da operação nesta região e tão logo um novo ponto seja definido, a Residence Club terá o orgulho de anunciar a manutenção e relançamento da franquia na cidade", completou em nota.

Hard Rock Cafe em Fortaleza

O estabelecimento chegou a Fortaleza em 2019, com uma unidade no Shopping Riomar, no bairro Papicu, na Capital. No fim de setembro deste ano, anunciou o fechamento temporário da loja.

No shopping, o restaurante tinha espaço de mais de 1.100 m², com varanda, área vip, lounge, espaço kids, serviço de manobrista e mais de 50 memorabílias de artistas do mundo da música.

A reportagem também buscou a marca Hard Rock Internacional, para avaliação desse encerramento temporário da operação do restaurante, se haveria envolvimento para escolher um novo local em Fortaleza e se tem previsão disso ocorrer.

Em nota, a empresa informou que "a gestão dos restaurantes Hard Rock Cafe no Brasil é realizada por meio do modelo de franquia com um master franchiser local, portanto detalhes adicionais devem ser solicitados à Residence Club S/A, proprietária da franquia na capital cearense".

Espaço do Riomar em negociação

Procurado, o Shopping Riomar afirmou que a operação foi encerrada no local, mas que por questões jurídicas, não comenta assuntos financeiros sobre esse encerramento ou se houve tentativa de negociação para o restaurante permanecer no mix de lojas do mall. "Apenas o Hard Rock pode externar as questões da saída do empreendimento".

Sobre ter um nova marca planejada para o espaço, o empreendimento afirma que possibilidades já são avaliadas, lembrando que o local é reservado para operações voltadas para gastronomia. O Hard Rock Cafe foi a primeira e única ocupação do espaço até o momento.

Dívidas, hotel atrasado e processos

Legenda: Obras do Hard Rock estão atrasadas Foto: Divulgação/Hard Rock

No ano passado, a antiga empresa responsável pera operação do restaurante foi condenada a pagar mais de US$ 1,4 milhão por descumprimento de contrato internacional de subfranqueamento. Além desse processo, inúmeros clientes denunciam atraso na entrega do hotel da marca, previsto para ser inaugurado em 2020, na Praia de Lagoinha, em Paraipaba.

Há 10 meses, a Residence Club assumiu os negócios no Ceará. Em janeiro deste ano, a empresa também foi multada em R$ 12 milhões pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) por demorar a entregar imóveis.

Os problemas começaram a ser relatados em 2021, quando os antigos donos do imóvel denunciaram um saldo devedor de mais de R$ 60 milhões da VCI (empresa anterior).