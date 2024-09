Hard Rock Cafe Fortaleza é fechado temporariamente; saiba onde será novo local

Inaugurado em 2019, o Hard Rock Cafe Fortaleza anunciou nesta segunda-feira (30) o fechamento temporário da única unidade na Capital, localizada atualmente no Shopping Rio Mar, no bairro Papicu. Em uma publicação no Instagram, o empreendimento disse que fará um "breve intervalo" e avisou que voltará "com tudo". Por nota, o grupo Residencia Club, responsável pela operação do restaurante, indicou que o restaurante será transferido para um ponto turístico da cidade.

"O show não pode parar", anunciou o Hard Rock. Segunda a operadora, "não foi possível chegar a um consenso" de negociações sobre os bens, as obrigações e as dívidas junto ao ponto comercial atual.

"A Residence Club dedicou esforços a diversos fornecedores e parceiros para manter a operação do Hard Rock Cafe Fortaleza no ponto comercial atual, desde que assumiu os passivos e ativos da antiga companhia em janeiro de 2024. Infelizmente, ainda não foi possível chegar a um consenso nas negociações e, por este motivo, estamos suspendendo a operação local nos próximos dias e preparando a sua desocupação", diz texto.

Já há grupos sendo afetados pelo fechamento temporário. Uma escola de ensino infantil de Fortaleza, por exemplo, informou aos pais e responsáveis que foi "surpreendida" com a nota do Hard Rock no Instagram, pois havia um evento marcado para alunos.

Transferência para ponto turístico

A decisão de levar o Hard Rock Cafe para um ponto turístico de Fortaleza veio de um "desejo já antigo" e também para acompanhar as estratégias mundiais da marca.

Já há alguns pontos sondados para receber a nova sede, e eles contam com "apoio de parceiros locais e entidades governamentais".

"Identificamos algumas opções e, em breve, estaremos oficialmente autorizados a divulgar onde será a nova estrutura do Hard Rock Cafe Fortaleza e todos os detalhes de sua inauguração", informa a nota.

Foco na entrega de hotel

Na semana passada, o colunista Victor Ximenes, do Diário do Nordeste, publicou sobre o atraso de anos na obra do Hard Rock Hotel Fortaleza, que ficará em Paraipaba, a cerca de 1h30 da Capital. Nesta segunda, o grupo Residence Club afirmou em nota que o foco atual é o "nosso negócio principal: a entrega dos primeiros hotéis Hard Rock do Brasil".

A responsável pela obra é a WR Engenharia, que possui no currículo obras no Ceará e outros estados do Nordeste, incluindo empreendimentos residenciais e comerciais. O primeiro cronograma indicava a inauguração do hotel para 2020.