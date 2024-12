Festpro 2024 - Prêmio Assis Santos divulga lista de vencedores

Realizada pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Ceará (Sinapro), a 11ª edição do Festival da Propaganda Cearense – Festpro 2024 – Prêmio Assis Santos, ocorreu na última terça-feira (3). Na ocasião, foram premiadas campanhas e peças de clientes contratuais de agências filiadas ao Sindicato, que foram veiculadas no Ceará entre 01/01/2023 e 10/10/2024.

Neste ano, 85% das agências filiadas ao Sinapro Ceará inscreveram as peças e campanhas no Festival. 72% dos materiais inscritos foram finalistas de alguma das 14 categorias da premiação. Cerca de 240 convidados estiveram presentes na cerimônia.

As peças vencedoras estão automaticamente inscritas no concurso nacional, que será realizado no início de 2025.

O corpo do júri responsável pela classificação do FestPro foi indicado pelo Clube de Criação, de São Paulo, com os profissionais Flavio Salzer, Jessica Almeida, Luana Catharine Grybosi, Victor Souza e Gui Cruz, presidente do Júri.

Conheça as campanhas vencedoras:

Categoria TV Cinema Varejo

1º Lugar - Agência: Advance; Peça: Normatel Aniversário 2024; Cliente: Normatel.

2º Lugar - Agência: EBM Quintto; Peça: BNB é mais Sucesso; Cliente: BNB.

3º Lugar - Agência: Bolero; Peça: Iguatemi Números; Cliente: Iguatemi.

Categoria Tv Cinema Institucional

1º Lugar – Agência: Bando; Peça : Se avexe sim; Cliente Cajuína São Geraldo.

2º Lugar - Agência: EBM Quintto; Peça: Arboviroses – Pare o mosquito; Cliente Governo do Estado

do Ceará.

3º – Agência: Bando; Peça: Chama Jangadeiro; Cliente TV Jangadeiro.

Categoria Rádio Varejo

1º Lugar - Agência: Advance; Peça: Normatel aniversário 2024; Cliente: Normatel.

2º Lugar - Agência: Advance; Peça: Mega Feira SINDUSCON; Cliente: SINDUSCON.

3º Lugar - Agência: Bolero; Peça: Crediamigo Xand; Cliente: BNB



Categoria Rádio Institucional

1º Lugar - Agência: Bolero; Peça: Crediamigo João Gomes; Cliente: BNB.

2º Lugar - Agência: Advance; Peça: Jingle RioMar tem; Cliente: RioMar.

3º Lugar - Agência: CK Comunicação; Dafonte Jingle; Cliente Dafonte.

Categoria Impressos

1º Lugar - Agência: Bolero; Peça: Mídia Ninja 2; Cliente: Mídia Ninja.

2º Lugar - Agência: Bolero; Peça: Jornal O Estado 88 anos; Cliente: Jornal O Estado.

3º Lugar - Agência: Ágil Comunicação; Peça: Juventude na onda; Cliente: Prefeitura de Fortaleza.

Categoria Promoção e Ativação

1º Lugar - Agência: EBM Quintto; Peça: LivSaúde; Cliente: LivSaúde.

2º Lugar - Agência: Advance; Peça: Normatel Paranjana; Cliente: Normatel.

3º Lugar - Agência: Bolero; Peça: Academia da Vida; Cliente: Academia da Vida.

Categoria Design

1º Lugar - Agência: Bando; Cliente: Latinhas Juninas; Cliente: Cajuína São Geraldo.

2º Lugar - Agência: Bolero; Peça: Mídia Ninja; Cliente Mídia Ninja.

3º Lugar - Agência: Acesso Estratégia; Peça: São João do seu jeitão; Cliente: Cajuína São Geraldo.

Categoria Ooh-Out Of Home

1º Lugar - Agência: Acesso Estratégia; Peça: Unimed Fortaleza – É mais do que cuidar; Cliente: Unimed

2º Lugar - Agência: Register Publicidade; Cliente: ALECE olhares VLT; Cliente: ALECE.

3º Lugar - Agência: EBM Quintto; Peça: Colégio ND; Cliente: Colégio ND.

Categoria Digital - Mídias Online

1º Lugar - Agência: EBM Quintto; Peça: Arboviroses; Cliente: Governo do Estado do Ceará.

2º Lugar - Agência: Acesso Estratégia; Peça: São Geraldo caju invertido; Cajuína São Geraldo.

3º Lugar - Agência: Advance; Peça: Pague Menos Preconceito IA; Cliente: Pague Menos.

Categoria Case De Sucesso

1º Lugar - Agência: EBM Quintto; Peça: Eu tô na defesa; Cliente: Governo do Estado do Ceará.

2º Lugar - Agência: Advance; Peça: Normatel Paranjana; Cliente: Normatel.

3º Lugar - Agência: Advance; Peça: Pague Menos no BBB 2023; Cliente: Pague Menos.

Categoria Campanha Varejo

1º Lugar - Agência: Advance; Peça: Normatel Paranjana; Cliente: Normatel.

2º Lugar - Agência: Advance; Peça: Mega feira – SINDUSCON; Cliente: SINDUSCON

3º Lugar - Agência: Acesso Estratégia; Peça: OI Missão Nordeste; Cliente: Oi.

Categoria Campanha Institucional

1º Lugar - Agência: Bolero; Peça: Academia da Vida; Cliente: Academia da Vida.

2º Lugar - Agência: Advance; Peça: Fala mulher RioMar; Cliente RioMar.

3º Lugar - Agência: Acesso Estratégia; Peça: Um grande plano em todos os detalhes; Cliente: Unimed Fortaleza.

Campanha Festpro Social

1º Lugar - Agência: EBM Quintto; Peça: Eu tô na defesa; Cliente: Governo do Estado do Ceará.

2º Lugar - Agência: Bolero; Peça: Academia da Vida; Cliente: Academia da Vida.

3º Lugar - Agência: EBM Quintto; Peça: Guará; Cliente: Supermercado Guará.

Categoria Grand Prix

Agência Bando; Peça: Se avexe sim; Cliente: Cajuína São Geraldo.