Turistas dos EUA chegam a Fortaleza em voos fretados para embarcar em cruzeiro de luxo

Fortaleza recebeu, na manhã desta sexta-feira (11), dois voos fretados de Miami, nos Estados Unidos, para transportar passageiros de um cruzeiro de luxo atracado no Terminal de Passageiros do Porto do Mucuripe.

Os voos foram realizados por duas companhias norte-americanas especializadas em voos fretados, a National Airlines e a Omni Air International.

Legenda: Voos fretados de Miami trouxeram passageiros para cruzeiro em Fortaleza Foto: Renato Bezerra

Um dos voos chegou ao Aeroporto de Fortaleza às 6h19 com 179 passageiros e decolou às 10h08. O outro pousou às 7h55 com 260 turistas e retornou a Miami às 11h55.

A Fraport, que administra o aeroporto, não informou quantos passageiros decolaram rumo a Miami.

Os turistas desembarcaram da aeronave e embarcaram em seguida no Navio Viking Sea. Segundo a ABA Infra, administradora do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto do Mucuripe, a operação de combinar modais, com turistas chegando para cruzeiros de avião, é inédita na gestão.

Legenda: Temporada de cruzeiros 2024/2025 de Fortaleza deve movimentar 21 mil passageiros Foto: Ismael Soares

O transatlântico atracou no terminal na madrugada desta quarta-feira (11), vindo de Belém (PA), realizando o desembargue de 600 passageiros.

Outros 600 turistas devem embarcar no cruzeiro, que parte às 18h de volta a Belém.

TEMPORADA DE CRUZEIROS

A temporada de cruzeiros 2024/2025 de Fortaleza começou no fim de novembro, com a chegada do navio Sapphire Princess. São esperados 10 cruzeiros até abril, com desembarque de 21 mil turistas.

O Viking Sea é o segundo cruzeiro que atracou em Fortaleza nesta temporada. O navio teve movimentação total de 1.200 passageiros.

Grande parte dos turistas esperados é de outros países, mas também são esperados passageiros de outras cidades nordestinas e do Rio de Janeiro. Confira a programação da temporada 2024/2025 no Termap Fortaleza S.A:

Sapphire Princess: 22/11/2024;

Viking Sea: 10/12/2024;

Majestic Princess:12/01/2025;

Queen Victoria: 30/01/2025;

Amera: 03/02/2025;

Vasco da Gama: 07/03/2025;

Silver Ray: 09/03/2025;

Villa Vie Odyssey: 20/03/2025;

Volendam: 26/03/2025;

MSC Poesia: 12/04/2025.

