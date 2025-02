Rádio oficial do Galo da Madrugada 2025, Recife FM promove blitz especial

No próximo sábado, 1º de março, a rádio Recife FM estará no Galo da Madrugada 2025 como a rádio oficial do evento.

A emissora promoverá uma blitz especial junto aos foliões que curtirão o maior bloco de Carnaval do mundo, com muita interação e entretenimento para os presentes.

Além da blitz, a Recife FM realizará ações de relacionamento com os clientes, proporcionando experiências exclusivas dentro da programação do Galo da Madrugada.

A participação da emissora reforça a conexão com o público pernambucano e com a cultura do estado.

“Estar no Galo da Madrugada como rádio oficial é uma grande honra para a Recife FM e para o Sistema Verdes Mares. Nosso objetivo é levar ainda mais alegria e interatividade para os foliões, tornando essa experiência ainda mais especial", destaca Marcelo Pitanga, gerente comercial da emissora.