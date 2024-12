Investidores de Minas Gerais e da Bahia começarão a produzir cacau em 2025 no Ceará

O cacau é uma das apostas para o agronegócio cearense em 2025. As condições climáticas favoráveis, aliadas ao elevado potencial de lucratividade, têm atraído o interesse de produtores de outras regiões, como Minas Gerais e, principalmente, da Bahia – um dos maiores polos produtores de cacau do País.

Veja também Negócios Uso de drones para aplicar agrotóxicos no Ceará deve ser aprovado neste ano, diz Elmano Negócios Com transnordestina e terminal, Ceará deve vender combustível a outros estados e preços devem baixar

Segundo o secretário de Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), Sílvio Carlos Ribeiro, esses investidores possuem projetos de produção, no próximo ano, no Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, no Norte do Ceará.

“O cacau pode ser consorciado com outras culturas, como a banana e o oco, permitindo agregar valor, reaproveitar a água e o tratamento de outro cultivo para ser desenvolvido”, disse, nessa sexta-feira (6), durante o evento Cresce Ceará.

Conforme o secretário, o cultivo do cacau já é uma realidade no Baixo Jaguaribe e, com a atração de novos investimentos, espera-se um significativo crescimento da produção no próximo ano.

Neste ano, contudo, a plantação cearense do cacau ainda é considerada experimental e não gera resultados expressivos, apesar de já ter sido possível fabricar chocolate com cacau 100% cearense.

Legenda: O Ceará já tem chocolate genuinamente produzido no Estado Foto: Divulgação

Cresce Ceará traz agro como destaque na economia

O Ceará Cresce foi um evento promovido pelo Diário do Nordeste em parceria com o Banco do Nordeste (BNB) e a Enel, na sexta-feira, 6, no Hotel Gran Marquise. Exclusivo para convidados, o encontro reuniu empresários, industriais e agropecuaristas para discutir os avanços econômicos do estado nas últimas três décadas e traçar estratégias para os próximos anos.

O Ceará tem se consolidado como um estado de grande relevância no cenário nacional em dois setores estratégicos: as energias renováveis e o agronegócio. Essa dualidade, aparentemente distinta, converge em uma característica essencial para o desenvolvimento sustentável: a capacidade de integrar inovação, recursos naturais e estratégias econômicas de longo prazo.

Com foco nos setores de energias renováveis e agronegócio, a programação apresentará análises de índices e cenários, além de debates sobre os desafios e oportunidades que impulsionam o crescimento do Ceará.

Para Gustavo Bortoli, diretor de jornalismo do SVM, o evento permitiu ampliar os diálogos entre setores. "O Cresce Ceará é mais do que um evento; é uma plataforma para fomentar discussões estratégicas que ajudam a moldar o futuro do estado. Nossa missão é oferecer análises consistentes e promover um diálogo qualificado sobre os principais eixos do desenvolvimento econômico regional", destacou.

Erick Picanço, diretor comercial e de marketing do Sistema Verdes Mares, reforçou a relevância da iniciativa para fortalecer o diálogo entre os setores. "Eventos como o Cresce Ceará promovem a troca de conhecimentos e fortalecem parcerias estratégicas. É um momento para reforçar a importância do agronegócio e da energia limpa como propulsores do desenvolvimento econômico cearense", concluiu Picanço.