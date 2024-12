Com transnordestina e terminal, Ceará deve vender combustível a outros estados e preços devem baixar

Com mudança do terminal de armazenamento e distribuição (tancagem) de combustíveis para o Porto do Pecém, o Ceará deve passar a vender combustíveis para outros estados. O terminal da zona portuária começa a ser construído em janeiro de 2025, com investimento de R$ 430 milhões.

O novo terminal será construído e operado pelo Grupo Dislub Equador. A mudança respeita uma lei aprovada pelo poder executivo do Ceará, devido aos riscos ambientais, de segurança e saúde aos moradores de Fortaleza.

O empreendimento também busca melhorar a logística do armazenamento e distribuição de combustíveis. A expectativa é que o Ceará se torne uma liderança no setor a partir de 2027, com o início da operação do terminal, segundo Sérgio Lins, CEO do Grupo Dislub Equador.

Municípios como Eliseu Martins, que é um grande produtor de grãos, com a Transnordestina passará a receber com certeza combustível de Pecém. Isso terá uma mudança significativa na logística do Estado do Ceará, que passará, em vez de receber produto de outros estados, a ser exportador de combustível Sérgio Lins CEO do Grupo Dislub Equador

O novo terminal deve abrigar as empresas que atuam no Porto do Mucuripe e também atrair novos players do mercado. Sérgio Lins destaca que o projeto um potencial de competitividade maior.

“Atualmente, as empresas operam em bases de combustíveis da própria distribuidora, o que impossibilita contratos com outras distribuidoras. No Pecém, será um terminal aberto para qualquer distribuidora que esteja regularmente registrada na ANP”, explica Sérgio Lins.

BAIXA NOS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS

Com a abertura para novas distribuidoras, a expectativa é que o preço dos combustíveis possa ser reduzido para o consumidor final, segundo o governador Elmano de Freitas (PT).

“Esse aumento de competitividade poderá gerar um grande benefício para o cearense, que é a redução de preço de combustível lá na frente. Achamos que com a maior concorrência, melhor capacidade logística, essa competitividade tende a trazer melhores preços para os cearenses”, afirma.

Ainda não há informações sobre a estimativa de redução dos preços dos granéis e quais novas empresas devem chegar ao estado. O gestor destacou a importância do projeto para o desenvolvimento da economia cearense e para retirar as famílias do Mucuripe de risco.

Segundo Elmano de Freitas, uma das possibilidades para o terreno onde a tancagem é realizada atualmente no Porto de Fortaleza é um projeto de habitação. Também é possível a instalação de um Data Center na região.

“É algo que vamos tratar evidentemente com o prefeito eleito Evandro Leitão. Precisamos de estudos para podermos ter uma proposição para a Cidade”, explica.

TANCAGEM NO PECÉM

O terminal de tancagem no Pecém deve ser inaugurado em agosto de 2027, com capacidade inicial de 130 mil metros cúbicos. Em um segundo momento, pode chegar a 220 mil metros cúbicos.

O local deve armazenar e distribuir gasolina, diesel, etanol, biocombustíveis e querosene de aviação. Também há abertura para a operação de petróleo e outros granéis líquidos.

O empreendimento será construído a partir de financiamento com o Banco do Nordeste. Segundo o governador Elmano de Freitas (PT), os recursos devem ser liberados ainda em dezembro.

Durante a fase de obras, o empreendimento deve gerar cerca de 500 empregos. Na fase operacional, serão cerca de 100 empregos diretos.