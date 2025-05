Nubank vai fechar? Empresa esclarece boato sobre suposto encerramento de operações no País

O Nubank voltou a negar o possível fechamento das atividades no Brasil, após Fake News voltar a circular nas redes sociais. A desinformação em torno da instituição financeira vem desde 2022, ganhou força no fim do ano passado e passou a circular novamente nas redes sociais.

Segundo o próprio Nubank, ocorreram mudanças na estrutura de investimentos da companhia, no chamado modelo de BDRs (Brazilian Depositary Receipts), negociadas na Bolsa de Valores brasileira​.

Essa mudança afeta unicamente investidores, sem impacto algum nos correntistas da fintech. Contudo, houve aumento expressivo nas buscas por “Nubank vai fechar”, o que gerou dúvidas justamente entre os clientes e usuários, que somam cerca de 95 milhões de pessoas.

Veja também Egídio Serpa Ações da Pague Menos sobem 5% depois do bom balanço Negócios Presidente do INSS afirma que ressarcimento das vítimas será feito 'via benefício'

“Seguimos operando normalmente, com uma base sólida de mais de 95 milhões de clientes, e continuamos a crescer no país”​, disse o banco por meio de nota. O Nubank afirmou ainda que a instituição permanece saudável e rentável, cujos balanços recentes mostram crescimento do lucro líquido.

A instituição também orientou seus clientes a buscarem informações sempre nos canais oficiais da instituição financeira, e a desconfiar de conteúdos alarmistas compartilhados sem fontes confiáveis.

Regulação sobre o nome

Uma mudança que pode sim afetar o Nubank é uma discussão regulatória que está em discussão no Banco Central sobre o nome de bancos no país, que retirem o termo “bank” de suas nomenclaturas, deixando neste caso, apenas a marca “Nu”.