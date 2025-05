Duas apostas da Lotofácil 3383 levam R$ 785 mil cada; confira resultado e próximo sorteio

Duas apostas realizadas no Interior de São Paulo acertaram as 15 dezenas do sorteio 3383 da Lotofácil, na noite dessa segunda-feira (5), e vão levar para casa o prêmio de R$ 785.547,65 cada uma.

Os números sorteados foram:

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 23 - 24

As apostas vencedoras foram feitas em Barueri (SP) e Jundiaí (SP).

Além das 15 dezenas acertadas, a Lotofácil prevê prêmios para acertadores de menos dezenas. Nessa segunda, levaram premiações em dinheiro:

Com 14 acertos - 327 apostas ganhadoras - Prêmio de R$ 1.439,15

Com 13 acertos - 27.197 apostas ganhadoras - Prêmio de R$ 30

Com 12 acertos - 117.148 apostas ganhadoras - Prêmio de R$ 12

Com 11 acertos - 643.347 apostas ganhadoras - Prêmio de R$ 6

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

Com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão, novo sorteio da Lotofácil acontece nesta terça-feira (6), em São Paulo.

Como jogar na Lotofácil?

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Qual o valor da aposta na Lotofácil?

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil?

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

A Lotofácil tem seis sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 20h. Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.