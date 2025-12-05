Com R$ 5 bi em M&A, escritório R. Amaral muda nome e anuncia novo quadro de sócios
Escritório cearense avança 40% ao ano e mira expansão nacional com filial em São Paulo
O escritório R. Amaral, com forte atuação no ambiente empresarial, anuncia ao mercado novo nome e estrutura societária.
Agora sob a marca HCLB Advogados, a companhia comunicou a saída do advogado Raul Amaral do quadro de sócios, que agora conta com 10 nomes. Veja a composição:
- Adriano Huland
- Alexandre Linhares
- Drauzio Barros Leal
- Gustavo Bevilaqua
- Ilo Igo Marques
- Laerte Castro Alves
- Luciana Lobo
- Raphael Araujo
- Silvio Almeida
- Ted Pontes.
Com crescimento anual de 40% no volume de operações, o grupo possui mais de 200 colaboradores e atua em áreas como fusões e aquisições (M&A), concorrencial, imobiliário, ambiental, entre outros.
Fusões e aquisições
A área de M&A, por exemplo, vem atuando em uma série de negócios junto a grandes grupos econômicos que buscam absorver outras companhias. Segundo o escritório, tais operações somam mais de R$ 5 bilhões negociados.
Esse braço conta com 11 profissionais dedicados e mais de 30 operações de fusão e aquisição concluídas. Outros 13 processos do tipo estão em andamento. O portfólio de M&A inclui setores como têxtil, farmacêutico, saúde, óleo e gás, tecnologia, energia solar, mineração, água mineral e combustíveis.
O plano de expansão da HCLB prevê a abertura de uma filial em São Paulo, em 2026, de olho em abocanhar novas fatias do mercado brasileiro para operações estruturadas.
