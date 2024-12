Uso de drones para aplicar agrotóxicos no Ceará deve ser aprovado neste ano, diz Elmano

O uso de drones para a pulverização de agrotóxicos nas plantações do Estado deve ser votado na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) até o final deste ano. A informação foi dada na manhã desta sexta-feira (6), em primeira mão, pelo governador Elmano de Freitas, no palco do Cresce Ceará, evento promovido pelo Diário do Nordeste em parceria com o Banco do Nordeste (BNB) e a Enel.

“E, para não dizer que não falei, quero dizer aos colegas do agronegócio que aqui estão que, pelo que tenho de informação, a Assembleia, até o final do ano, vota e resolve esse problema, para termos condição de, com um drone, utilizar herbicida na produção de frutas e outras produções necessárias”.

Ao dar essa informação, Elmano foi bastante aplaudido pelo público. Ele ainda falou sobre a sua opinião sobre o assunto, pelo viés do trabalhador que, atualmente, faz a pulverização de agrotóxicos com um equipamento que carrega como uma espécie de "mochila". “Não consigo conceber que a legislação permita que um trabalhador pode encostar [o equipamento] nas costas e vá usar herbicida, e não permita que o trabalhador com o drone o faça”.

“Evidentemente, para o próprio trabalhador é muito mais digno e muito mais cuidadoso com a sua saúde se ele estiver usando o drone e não carregando nas suas costas. Por isso, acredito que faremos esse avanço no agronegócio”, completou.

Fruticultores lutam pela liberação do uso de drones

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o cofundador da Agrícola Famosa, Luiz Roberto Barcelos, afirmou que um dos desafios para crescimento da produção e dos negócios no campo da fruticultura é a legislação de pulverização aérea como um problema sério para o desenvolvimento e crescimento do setor.

"Somos o único estado do Brasil que não se pode utilizar pulverização aérea. Atualmente existe a possibilidade de utilização de drones, que são seguros, mas aqui é proibido. Essa é uma restrição muito grande que prejudica a produção do estado", reforça.

Cresce Ceará traz agro como destaque na economia

O Ceará Cresce é um evento promovido pelo Diário do Nordeste em parceria com o Banco do Nordeste (BNB) e a Enel, nesta sexta-feira, 6, no Hotel Gran Marquise. Exclusivo para convidados, o encontro reuniu empresários, industriais e agropecuaristas para discutir os avanços econômicos do estado nas últimas três décadas e traçar estratégias para os próximos anos.

O Ceará tem se consolidado como um estado de grande relevância no cenário nacional em dois setores estratégicos: as energias renováveis e o agronegócio. Essa dualidade, aparentemente distinta, converge em uma característica essencial para o desenvolvimento sustentável: a capacidade de integrar inovação, recursos naturais e estratégias econômicas de longo prazo.

Com foco nos setores de energias renováveis e agronegócio, a programação apresentará análises de índices e cenários, além de debates sobre os desafios e oportunidades que impulsionam o crescimento do Ceará.

Para Gustavo Bortoli, diretor de jornalismo do SVM, o momento é um espaço para ampliar os diálogos entre setores. "O Cresce Ceará é mais do que um evento; é uma plataforma para fomentar discussões estratégicas que ajudam a moldar o futuro do estado. Nossa missão é oferecer análises consistentes e promover um diálogo qualificado sobre os principais eixos do desenvolvimento econômico regional", destaca.

Erick Picanço, diretor comercial e de marketing do Sistema Verdes Mares, destaca a relevância da iniciativa para fortalecer o diálogo entre os setores. "Eventos como o Cresce Ceará promovem a troca de conhecimentos e fortalecem parcerias estratégicas. É um momento para reforçar a importância do agronegócio e da energia limpa como propulsores do desenvolvimento econômico cearense", conclui Picanço.

