Diário do Nordeste lança evento Cresce Ceará para debater energias renováveis e agronegócio

Na próxima sexta-feira (6), o Hotel Gran Marquise será palco do Cresce Ceará, evento promovido pelo Diário do Nordeste em parceria com o Banco do Nordeste (BNB) e a Enel. Exclusivo para convidados, o encontro reunirá empresários, industriais e agropecuaristas para discutir os avanços econômicos do estado nas últimas três décadas e traçar estratégias para os próximos anos.

O Ceará tem se consolidado como um estado de grande relevância no cenário nacional em dois setores estratégicos: as energias renováveis e o agronegócio. Essa dualidade, aparentemente distinta, converge em uma característica essencial para o desenvolvimento sustentável: a capacidade de integrar inovação, recursos naturais e estratégias econômicas de longo prazo.

Com foco nos setores de energias renováveis e agronegócio, a programação apresentará análises de índices e cenários, além de debates sobre os desafios e oportunidades que impulsionam o crescimento do Ceará.

"O Cresce Ceará é uma oportunidade de conectar líderes e especialistas para debater áreas estratégicas para o estado. As energias renováveis e o agronegócio são pilares fundamentais do nosso desenvolvimento, e o evento propõe um olhar atento para o futuro", destaca Victor Ximenes, colunista e mediador do evento.

No Ceará, energias renováveis não são apenas uma alternativa limpa, mas também uma solução para os desafios do agronegócio, fornecendo energia para sistemas de irrigação, armazenamento e processamento de produtos agrícolas. Essa integração ilustra a capacidade do estado de liderar um modelo de desenvolvimento que respeita o meio ambiente e promove inclusão social, especialmente em regiões que historicamente enfrentam limitações econômicas e climáticas.

O estado não é apenas um exemplo de como adaptar-se às demandas de um mundo em transformação; ele se projeta como protagonista em uma economia global cada vez mais comprometida com a sustentabilidade. Com políticas públicas arrojadas, incentivos à inovação e parcerias estratégicas, o estado reafirma seu papel como referência nacional e internacional em desenvolvimento sustentável.

Para Gustavo Bortoli, diretor de jornalismo do SVM, o momento é um espaço para ampliar os diálogos entre setores. "O Cresce Ceará é mais do que um evento; é uma plataforma para fomentar discussões estratégicas que ajudam a moldar o futuro do estado. Nossa missão é oferecer análises consistentes e promover um diálogo qualificado sobre os principais eixos do desenvolvimento econômico regional", destaca.

O jornalista Egídio Serpa pontua como a inovação transformou o agronegócio cearense. "O agronegócio no Ceará é hoje um exemplo de tecnologia e eficiência. Com investimentos sólidos, especialmente na fruticultura e na carcinicultura, o estado se consolidou como protagonista em áreas como a produção de tomate e o retorno da cotonicultura, que já foi destaque nacional", afirma Egídio. O encontro é essencial para ampliar a visão estratégica sobre o uso de energias limpas. "A transição energética é um dos motores para o desenvolvimento sustentável do estado. Reunir grandes nomes nesse debate reforça o compromisso do Ceará em liderar o uso de tecnologias renováveis e inovadoras", afirma.

Erick Picanço, diretor comercial e de marketing do Sistema Verdes Mares, destaca a relevância da iniciativa para fortalecer o diálogo entre os setores. "Eventos como o Cresce Ceará promovem a troca de conhecimentos e fortalecem parcerias estratégicas. É um momento para reforçar a importância do agronegócio e da energia limpa como propulsores do desenvolvimento econômico cearense", conclui Picanço.

Veja programação do Cresce Ceará

HORÁRIO DURAÇÃO CONTEÚO 8h 8h30 00:30 Credenciamento 8h30 9h 00:30 Café de boas-vindas 9h 9h10 00:10 Cerimonial: abre o evento e convida representante do SVM Fala - Diretor de Jornalismo do SVM Cerimonial: convida Governador do Ceará e Presidente do BNB 9h10 10h 00:50 Fala - Governador do Ceará Fala - Presidente do BNB - Acelerando o crescimento socioeconômico do Ceará 10h 10h05 00:05 Cerimonial: agradece ao Governador e ao Presidente do BNB 10h05 10h15 00:10 Intervalo 10h15 10h20 00:05 Cerimonial: convida para o painel 1

Agro do Ceará: tecnologia e inovação 10h20 11h10 00:50 Mediador Fala - O hoje e o amanhã da fruticultura do Ceará Fala - Algodão: o ouro branco cearense Fala - A tecnologia na pecuária do Ceará Superintendente do BNB 11h10 11h15 00:05 Cerimonial: convida presidente da Enel 11h15 11h25 00:10 Fala - Presidente da Enel 11h25 11h30 00:05 Cerimonial: agradece ao Presidente da Enel e convida para o painel 2

Energias renováveis e transição energética 11h30 12h20 00:50 Mediador Especialista Poder público Distribuidora Superintendente do BNB 12h20 12h30 00:10 Cerimonial: convida representante do SVM para fala de encerramento Fala - Diretor Comercial e Marketing do SVM

Serviço

Data: Sexta-feira, 6 de dezembro

Horário: 8h às 12h

Local: Hotel Gran Marquise