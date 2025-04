Shopee inaugura 4º hub logístico do Ceará no interior do Estado; veja cidades e como funciona

A plataforma de comércio eletrônico Shopee anunciou a inauguração de seu quarto hub logístico no Ceará. A nova unidade está localizada em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. A estrutura é utilizada para agilizar as entregas na região.

Com a abertura do novo centro, a Shopee passa a contar com quatro unidades logísticas no Ceará. Além da nova unidade em Juazeiro, há um hub de última milha em Caucaia e dois hubs híbridos em Fortaleza (atuando na primeira e na última milha).

A estratégia, segundo a empresa, visa garantir entregas mais rápidas e eficientes, além de ampliar o suporte aos vendedores da região.

"A expansão da nossa infraestrutura logística no Ceará, com a inauguração do novo hub em Juazeiro do Norte, reflete o crescimento contínuo da Shopee por todo o País, além de reforçar o nosso compromisso em impulsionar a economia local", afirma Rafael Flores, head de Expansão Logística da Shopee.

Investimentos no Nordeste

Segundo a empresa, o Nordeste é região estratégica para o crescimento do e-commerce. Atualmente, a Shopee está presente com hubs logísticos em todas as capitais nordestinas, além de dois centros de distribuição do tipo cross docking, instalados nas regiões metropolitanas de Recife (PE) e Salvador (BA).

Ao todo, a operação no Nordeste já conta com mais de 30 hubs logísticos, o que, segundo a companhia, contribui para a geração de renda de empreendedores locais e melhora os prazos de entrega para os consumidores.

Como funciona a estrutura logística da Shopee

No Brasil, a Shopee possui atualmente 12 centros de distribuição, sendo 11 no modelo cross-docking e um no modelo fulfillment, além de mais de 150 hubs de primeira e última milha espalhados pelo País.

Após a compra ser confirmada na plataforma, o produto é preparado pelo vendedor e pode ser coletado pela equipe da Shopee ou entregue pelo lojista em uma das mais de 2.500 agências da plataforma, que funcionam como pontos de coleta. De lá, o pedido é encaminhado para os centros de distribuição e depois para os hubs de última milha, responsáveis por organizar e despachar os pacotes aos motoristas parceiros.

A empresa conta com uma rede de mais de 30 mil entregadores autônomos, que fazem o transporte dos pedidos até os consumidores em todas as regiões do Brasil.

Entenda a diferença entre os centros de distribuição cross-docking e fulfillment

Os modelos de centros de distribuição cross-docking e fulfillment têm funções distintas na cadeia logística, sendo usados conforme o tipo de operação e o perfil dos vendedores.

Cross-docking: agilidade e eficiência

No cross-docking, os produtos não são estocados por longos períodos. Eles chegam ao centro, são rapidamente organizados, separados por destino e enviados aos consumidores ou a outros centros de distribuição. É um modelo voltado para operações ágeis, com menor custo de armazenagem e tempo de permanência reduzido.

Esse tipo de centro funciona como uma espécie de ponto de passagem estratégico, ideal para atender regiões com grande volume de vendas e otimizar rotas de entrega.

Fulfillment: controle total pela plataforma

Já o modelo fulfillment é mais completo. Nele, a empresa a armazena os produtos de seus vendedores em seus centros logísticos. Quando um consumidor realiza a compra, a empresa cuida de todo o processo — da separação à embalagem e à entrega.

Esse sistema garante mais rapidez e qualidade no atendimento, especialmente em grandes centros urbanos, e proporciona maior previsibilidade para as entregas, além de permitir a consolidação de pacotes.