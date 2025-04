As 10 maiores redes de supermercados cearenses faturaram R$ 7,89 bilhões em 2025; veja lista

O Ceará tem 51 redes de supermercados entre as 1.017 maiores do País, conforme informações divulgadas no ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) de 2025. Desse total, 64,15% — o equivalente a R$ 7,89 bilhões — representa o faturamento das dez principais do Estado.

Os dados são relativos ao ano anterior (2024), quando a Distribuidora de Alimentos Fartura S.A., responsável pelas bandeiras do Grupo São Luiz (Mercadinhos, Mercadão e Mini), superou o Cometa Supermercados e se tornou a rede supermercadista cearense com o maior faturamento, de R$ 1,62 bilhão, alta de 20,3% na comparação com o ano anterior.

Antes líder, o Cometa está na vice-liderança estadual das redes supermercadistas, e também teve um maior faturamento, com aumento de 13,5%, alcançando R$ 1,603 bilhão no ano passado.

Das três maiores empresas do Ceará, apenas a Âncora Distribuidora de Alimentos Ltda., responsável pelas bandeiras Frangolândia Supermercados e Mega Atacadista, teve redução no faturamento.

Houve uma leve queda de 0,75% no comparativo entre 2023 e 2024, chegando a R$ 1,14 bilhão. Ao lado do Grupo São Luiz e do Cometa, a Âncora forma o trio de supermercadistas bilionárias do Estado.

Outras empresas, como as donas das redes CenterBox, Do Povo, Pinheiro e Super Lagoa, também estão no top-10, que conta ainda com representantes que têm sede fora de Fortaleza, como as bandeiras Diniz Supermercados (Juazeiro do Norte) e Supermercados Moranguinho (Pacajus).

Veja o ranking atualizado das dez maiores supermercadistas do Ceará em 2025: