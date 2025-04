É possível pagar boleto no cartão de crédito? Entenda se prática vale a pena

Em momentos de dificuldade financeira, o cartão de crédito costuma ser utilizado para manter o poder de compra e até mesmo para o pagamento de boletos. A estratégia de pagar contas e cobranças no crédito, entretanto, pode não ser vantajosa e levar ao endividamento.

Especialistas ouvidos pelo Diário do Nordeste explicam como e quando utilizar essa forma de pagamento. Diversos bancos e instituições financeiras disponibilizam o pagamento de boletos via cartão de crédito. De modo geral, a opção é ofertada ao ler o código de barras da cobrança.

O pagamento de faturas de outros cartões, entretanto, é proibido por algumas administradoras de crédito.

Quais são as taxas para pagamento de boleto com cartão de crédito?

É importante se atentar para a cobrança de juros sobre os pagamentos. Vitor Borges, professor do curso de Finanças da Universidade Federal do Ceará (UFC), explica que as operações podem ter incidência de taxa de serviço e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), além de juros.

“Geralmente envolve o pagamento de taxas e juros que variam segundo a instituição financeira ou plataforma utilizada. Há casos em que o custo efetivo total da operação chega a superar 8% ao mês, o que é bastante alto”, aponta.

De modo geral, as taxas de operação de cartão de crédito costumam ser elevadas, aponta Ricardo Teixeira, coordenador do MBA de Gestão Financeira da FGV.

É vantajoso pagar boleto com cartão de crédito?

Caso o consumidor não tenha dinheiro para pagar a conta antes do vencimento, é preciso fazer um comparativo entre juros antes de optar pelo cartão de crédito. “Tem que saber quanto o cartão de crédito vai cobrar de juros e comparar com quanto ela pagaria de juros até o dia que puder fazer a quitação”, aponta Ricardo Teixeira.

No caso de uma conta que vence no dia 5, por exemplo, há incidência de um determinado percentual de juros caso o pagamento seja realizado apenas dia 15.

Os juros podem ser menores que o definido pelo banco administrador do cartão de crédito que tem pagamento apenas no dia 25. Nesse caso, seria melhor pagar a fatura diretamente com a empresa responsável, mesmo que com atraso.

“Às vezes você não pode pagar hoje, mas daqui a dez dias você poderia. Se você pagar com o cartão que vende daqui a trinta dias, vai pagar os juros em cima de trinta dias. Mas se você paga juros em cima dos dez dias, normalmente é menor do que o juros do cartão”, afirma.

De modo geral, os boletos informam os juros cobrados em caso de atraso no pagamento, aplicados diariamente a partir do primeiro dia. Ao optar pelo pagamento no cartão, a soma das taxas cobradas também costuma ser informada.

Nesse caso, se torna vantajoso utilizar o cartão de crédito somente quanto o juro é menor. Caso não seja possível pagar a conta em dia, Ricardo Teixeira afirma que o mais aconselhável é negociar diretamente com a empresa.

Quando você tem um problema financeiro que acha que está difícil resolver, a melhor coisa é sentar logo com os credores e renegociar dentro das suas possibilidades. Encontrar alternativas para empurrar a situação para frente, normalmente, acaba saindo mais caro. Ricardo Teixeira coordenador do MBA de Gestão Financeira da FGV

Fatura do cartão pode virar bola de neve

O pagamento recorrente de boletos via cartão de crédito pode comprometer a saúde financeira dos consumidores, reitera Érico Veras, professor titular da Universidade Federal do Ceará (UFC) e pesquisador de Finanças Comportamentais.

Mesmo que aumentar a fatura do cartão possa ter vantagens aparentes, como acumular pontos e milhas, o especialista orienta que o pagamento só deve ser feito em última instância.

“Não acho que isto seja uma boa prática. Você vai estar gerando uma dívida, pagando um juro desnecessário. Uma boa prática de ganhar milhas é usar o cartão de crédito para comprar coisas do dia a dia e pagar o cartão de crédito em dia”, afirma Érico Veras.

Para evitar recorrer ao crédito para contas recorrentes, como as conta de luz e energia, os especialistas recomendam uma organização financeira que priorize os gastos fixos.

O ideal é organizar em uma planilha todos os gastos e ganhos dos mês, identificando datas de pagamento, para destinar os recursos conforme as datas de vencimento. No caso de alguns serviços, é possível solicitar também a mudança de prazos.

“Se você está em uma situação de aperto e ainda por cima vai precisar gastar mais com juros, a situação fica mais difícil. Vai entrando juros sobre e juros e começa a ficar uma bola de neve. O planejamento financeiro é a melhor coisa para resolver situações de aperto e construir o seu futuro de patrimônio, poupança”, destaca Ricardo Teixeira, coordenador da FGV.

Como fazer o pagamento de boletos com cartão de crédito