Terrazo Shopping assina com Riachuelo e amplia lojas âncoras do portifólio

O Terrazo Shopping, em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, assinou contrato com a Riachuelo, que ocupará loja com uma área de 2.005 metros quadrados.

Com a adição da consagrada loja de departamento, o shopping reforça a presença de lojas âncoras do seu portifólio, que já conta com marcas como Renner e Americanas.

"A chegada da Riachuelo ao Terrazo Shopping reforça nosso compromisso em oferecer um mix de compras e lazer cada vez mais completo. Como uma marca consolidada no Brasil, ela será um grande atrativo para nossos clientes, agregando ainda mais valor à experiência do shopping", afirma Vitor Frota, CEO da Dasart Malls, empresa responsável pela administração do shopping.

Inaugurado em 2023, o shopping possui hoje 114 lojas em operação, com uma ocupação superior a 70%.