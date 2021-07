Conheça o chocolate 100% cearense feito de cacau do Sertão

Início do ciclo

Em 2010, a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) através do projeto ‘Diversificação de Culturas de Clima Temperado no Ceará’ iniciou uma parceria com a União dos Agronegócios do Vale do Jaguaribe (Univale), Embrapa e com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac).

O objetivo era identificar e avaliar alternativas agrícolas para o Ceará. O chocolate com cacau foi o escolhido para ser cultivado entre as cidades de Russas e Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe.

Segundo Sérgio Baima, analista de Atração de Investimento e Mercado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará (Sedet), a época em que fora iniciado o experimento foi justamente o período de boas chuvas no Ceará.