De lives a drive-thru, comércio do Ceará inova para vender na Páscoa em meio ao lockdown

A pandemia do novo coronavírus vai impedir que o comércio esteja aberto durante a Páscoa pelo segundo ano consecutivo. Para garantir um patamar mínimo de vendas, o varejo cearense tem apostado em diferentes estratégias, desde kits de produtos tradicionais da época a pocket shows virtuais. Ainda assim, a estimativa é que os resultados sejam 4% menores que em 2020.

Tendências na Páscoa

O consultor de empresas e professor da Faculdade CDL, Christian Avesque, indica sete principais tendências nas quais os lojistas estão apostando para a data.

Kits de Páscoa, prontos e/ou personalizados Desconto progressivo por volume e parcelamento facilitado Delivery expresso de pratos e produtos para a sexta-feira e domingo Live sale no YouTube com preços e produtos específicos para ação, além de frete grátis Personalização de presentes, como chocolates, para pedidos antecipados e entrega gratuita Short vídeos sobre receitas e decoração da páscoa no Instagram No âmbito dos eventos, venda de pocket shows virtuais para famílias com músicas religiosas

"Quem deve crescer é o produtor artesanal, com produtos de até R$ 50, dentro do raio de produção. Mas precisa sabe trabalhar as mídias e combos", afirma Avesque.

Ele ainda ressalta a multicanalidade, considerada fundamental para a sobrevivência dos negócios atualmente "Estamos em uma tempestade perfeita: inflação, queda na renda, desemprego, auxilio de R$ 250, insegurança e lockdown. Quem não entrar na multicanalidade, morre. E é algo que dá retorno, caso seja bem organizado. Temos exemplos de loja de material de construção que vendeu R$ 1 milhão em uma live sale ano passado", aponta.

O consultor lembra que a iniciativa requer investimento e organização de estrutura de áudio, vídeo, cenário, edição de VT e banda larga, valor que gira em torno de R$ 10 mil para lives maiores e com conteúdo de qualidade, enquanto empresas menores conseguem realizar o evento com cerca de R$ 3 mil, empregados em smartphone, microfone, freelancer para organizar relacionamento e banda larga.

Shoppings

Já comum para empresas nacionais, as live sales chegaram ao Ceará e são uma das apostas do RioMar Fortaleza para a Páscoa. O shopping irá utilizar um software próprio para a transmissão, que acontecerá nesta quarta-feira (31) às 16h. Os consumidores poderão clicar no produto que aparece na tela, podendo adicionar ao carrinho virtual e finalizar a compra.

Além de um mix selecionado de itens das lojas do empreendimento, os clientes terão frete grátis durante a live. Dicas de mesa posta e harmonização de vinhos também poderão ser conferidas na transmissão.

O RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy continuam com o serviço de delivery durante a data, que contam com a opção da ferramente 'presente', com a qual é possível enviar uma homenagem. O frete ainda é grátis para a primeira compra.

Redes sociais

Outra forma de multicanalidade está sendo adotada pelos shoppings da rede Ancar Ivanhoe, que inclui North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping. Até este domingo (4), os sites dos empreendimentos contam com catálogos virtuais, através dos quais o consumidor é direcionado para o WhatsApp das lojas.

“A ideia é privilegiar as opções de presentes e tornar a experiência de compra mais simples e ágil. Para receber suas compras, os clientes contam com outra comodidade, o delivery. Com isso, incentivamos as pessoas a passarem o feriado em casa, tirando proveito das facilidades que a Internet pode oferecer nesse momento”, afirma Sara Dantas, gerente de marketing regional da Ancar Ivanhoe.

Delivery

Já o delivery deve ser a aposta do Shopping Parangaba para a Páscoa. "O Delivery está sendo uma opção bastante positiva nesse tempo, com uma aceitação muito forte no mercado. Nossos lojistas estão sempre atentos às necessidades dos clientes buscando sempre novas formas de atendê-los”, afirma Felipe Bahiana, gerente de Marketing do empreendimento.

Drive-thru

Ainda na esteira da entrega facilitada, o shopping Iguatemi Fortaleza iniciou no último domingo (28) drive-thru de ovos de Páscoa. Participam da ação as lojas Cacau Show, Havanna, Kopenhagen, Lojas Americanas, Milklândia e Cacao Saudável, com linhas de chocolates especiais.

"Presentear com um chocolate na Páscoa é para muitos uma forma de demonstrar carinho e de levar esperança a quem se ama. Nem todas as famílias poderão estar reunidas na data neste ano, mas isso não significa que precisem abrir mão do doce gesto de trocar ovos de Páscoa. Ofereceremos esta opção do drive thru para quem quiser manter a tradição e com todos os cuidados necessários”, explica Rachel Mendonça, gerente de Marketing do Iguatemi Fortaleza.

O drive-thru funcionará até o dia 4 de abril, Domingo de Páscoa, das 10h às 19h30. Os clientes poderão escolher seus ovos de chocolate, fazer o pedido e recebê-los sem precisar sair de seus veículos.

O Grand Shopping também aderiu ao drive-thru de produtos de chocolate das lojas Cacau Show e Le Biscuit. A opção está disponível de segunda a quinta, das 10h às 19h, na sexta e domingo, das 11h às 17h, e no sábado, de 10h às 17h.

O RioMar é outro empreendimento que está com drive-thru de chocolate disponível até este domingo (4). A opção está disponível das 10h às 17h para compras nas lojas Americanas, Cacau Show, Kopenhagen, Le Biscuit e Milklândia no RioMar Fortaleza. Já no RioMar Keneddy, os consumidores poderão fazer compras nas lojas Cacau Show e Le Biscuit das 10h às 18h.

Entrando na esteira, o Shopping Parangaba adere ao sistema de compras sem sair do carro a partir desta terça-feira (30). Os clientes terão produtos das lojas Le Biscuit e Cacau Show disponíveis das 10h às 19h30, até domingo (4).