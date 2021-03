'Drive-thru' para venda de produtos de chocolate é liberado no Ceará durante a semana da Páscoa

Pensando nas vendas na semana de Páscoa, o novo decreto do Governo do Estado, que prorrogou o lockdown no Ceará até o próximo domingo, 4 de abril, liberou serviços de "drive-thru" para venda produtos de chocolate. A determinação foi publicada neste sábado (27).

Conforme o Decreto nº 34.005, a medida vale exclusivamente durante o período de vigência do documento. O isolamento social rígido foi prorrogado novamente pelo governador Camilo Santana em anúncio feito nessa sexta-feira (26).

Além da novidade para quem está pensando em adquirir ovos de páscoa e congêneres para a Páscoa, o governo estadual também liberou o funcionamento de clínicas de fisioterapia e terapia ocupacional.

A segunda prorrogação do lockdown no Ceará, que teve início no dia 13 de março, foi anunciada junto com a sinalização de uma possível retomada gradual do setor econômico de serviços não-essenciais a partir do dia 5 de abril. Tal avanço só será feito caso os índices da Covid-19 se mantenham estáveis.

O governo inclusive, começou a planejar o novo plano de retomada das atividades neste sábado (27).