Presidente do TRE-CE vence prêmio de inovação em Brasília

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, foi o vencedor do Prêmio de Inovação J.Ex 2024 na categoria Liderança Exponencial - Tribunais Eleitorais. A cerimônia de premiação ocorreu nesta quinta-feira (21), em Brasília.

O juiz auxiliar da presidência do TRE-CE e coordenador do Laboratório de Inovação, Tiago Dias, também foi finalista na categoria Executivo de Inovação - Tribunais Eleitorais. Dias representou o Regional cearense na solenidade.

"Trabalho inovador"

Ao agradecer o prêmio, o desembargador Raimundo Nonato destacou que a conquista é "um testemunho do trabalho inovador e do compromisso extraordinário de todos que fazem parte do TRE-CE".

Com informações da assessoria de comunicação do TRE-CE.

