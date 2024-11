Agência Nacional de Mineração (ANM) publica edital de concurso com 220 vagas; veja salários

A Agência Nacional de Mineração (ANM) publicou edital de concurso público com 220 vagas para atuação no órgão — instituição vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). As informações foram divulgadas no Diário Oficial da União (DOU), nesta sexta-feira (22).

São 180 vagas para especialistas em recursos minerais e 40 para analistas administrativos. As áreas contempladas são para administração, economia, contabilidade, direito, arquivologia, engenharia civil, jornalismo, pedagogia, engenharia de minas, geologia, direito e tecnologia da Informação.

O valor da taxa de inscrição, tanto para o cargo de analista quanto como o de especialista, é de R$ 160.

As vagas são para cidades dos estados do Ceará, Distrito Federal, São Paulo, Goiás, São Paulo, Mato Grosso,Pará, Pernambuco, Santa Catarina, Bahia, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Tocantins, Roraima e Rondônia

Para o cargo de analista administrativo, o salário é orçado em R$ 10,5 mil. Já para quem busca a vaga de especialista em recursos minerais, é de R$ 12,8 mil. A carga horária trabalhada é de 40 horas semanais.

Prova objetiva do Concurso ANM

Serão aplicadas provas objetivas e discursivas de caráter eliminatório e classificatório, sendo a prova objetiva com questões de múltipla escolha e a prova discursiva, uma redação de um texto dissertativo ou resposta a questões discursivas, com tema relacionado às atribuições e área de atuação do cargo.

> Veja edital completo

As provas serão aplicadas nas 27 capitais brasileiras e na cidade de Criciúma (SC).

O cronograma com as datas de inscrição e demais informações será divulgado no site da Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).