Pinto de quatro pés nasce na zona rural de Maranguape; vídeo

Um fato inusitado aconteceu em um galinheiro no distrito de Itapebussu, zona rural de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Um pinto nasceu com quatro pés, informou o dono do animal, Francisco Oliveira. O agricultor conta que percebeu a diferença na última sexta-feira (28), quando foi ver os animais que haviam nascido no galinheiro, que cuida há mais de dois anos.

Quando soltou os animais, viu que um deles andava de forma diferente, até que percebeu os quatro pés do bicho e resolveu registrar imagens.

Assista ao vídeo

O animal sofre de polimelia, uma má formação congênita na qual o bicho tem um número de membros a mais do que o normal.

Segundo o agricultor, apesar da anomalia, o animal está bem, sempre acompanhado da mãe e dos irmãos. Ele ainda conta que o pinto está ciscando com os dois pés da frente, mas não encosta direito com os dois de trás. Apesar disso, se movimenta bem, sem muita dificuldade.

O que o agricultor teme é que os animais maiores possam machucá-lo, então sempre o separa na hora da alimentação dos bichos e o devolve para a mãe logo depois, para que ele não sinta falta dela.

Essa é a primeira vez que acontece um caso desse tipo na criação de galinhas de Francisco Oliveira. Ele ainda apelidou o pinto de "quatro patas".