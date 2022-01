Fortaleza registra alagamentos em manhã chuvosa; cenário é favorável para precipitação durante o dia

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê chuvas para todas as oito macrorregiões do Estado nesta quinta-feira (27), quando o céu deverá variar de nublado a parcialmente nublado.

Fortaleza registra precipitações desde a madrugada. Há pontos de alagamento em vias da Cidade.

Na avenida Washington Soares, motoristas enfrentam alagamento e congestionamento por causa de falha em semáforo no cruzamento com a avenida Edilson Brasil Soares. (veja abaixo os equipamentos com instabilidade)

Legenda: Engarrafamento se formou na via por causa de problema em semáforos Foto: Fabiane de Paula/SVM

Causas da chuva

Conforme a Funceme, as chuvas têm relação com a atuação de áreas de instabilidade e efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.

As macrorregiões do Ceará são: Litoral Norte, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Ibiapaba, Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns.

Entre as 7h dessa quarta (26) e as 7h desta quinta, 133 municípios cearenses monitorados pela Funceme registraram chuvas. Atualização das 10h10 do balanço pluviométrico aponta que o maior volume no intervalo de 24 horas foi em Nova Russas (73,5 milímetros).

Maiores acumulados até as 10h10

Nova Russas 73,5 mm

Cedro 73 mm

Cariús 69 mm

Quiterianópolis 69 mm

Baixio 69 mm

Catarina 67 mm

Jucás 64 mm

Ipaporanga 63 mm

Arneiroz 63 mm

Tamboril 61 mm

Transtornos em Fortaleza

Legenda: Avenida Washington Soares Foto: Fabiane de Paula/SVM

Em um intervalo de 24 horas, a Capital contabiliza 35.5 milímetros no posto Castelão, 32 mm no posto Messejana, 26 mm no posto Pici e outros 14 mm no posto da Água Fria.

A precipitação perdura desde a madrugada, o que provocou alagamentos em vias nesta manhã. No cruzamento das avenidas Sargento Hermínio com Coronel de Carvalho, próximo ao terminal do Antônio Bezerra, condutores de veículos e pedestres tiveram dificuldade de tráfego por causa do volume de água.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que três semáforos apresentam instabilidade na Av. Presidente Juscelino Kubitschek X Av. Eldorado; Rua Érico Mota X Av. Bezerra de Menezes; e entre a Prof. Lino Encarnação e Pedro Queirós X Av. Bezerra De Menezes.

Neste momento, agentes da AMC auxiliam no tráfego no túnel da avenida Alberto Sá, que registra alagamento. "A população também pode solicitar o apoio da AMC em ocorrências, via Ciops, por meio do telefone 190", esclareceu o órgão.

Também nas primeiras horas de hoje, Iguatu, no Centro-Sul do Ceará, teve registro de precipitações com vento, raios e trovões. O cruzamento das ruas Deocleciano Bezerra com Monsenhor Coelho, no Centro, ficou completamente alagado.

Legenda: Alagamento em via central de Iguatu Foto: Wandemberg Belém