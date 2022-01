Ceará deve ter chuvas isoladas em todas as macrorregiões no fim de semana

O Ceará deve registrar chuvas isoladas em todas as macrorregiões, em especial no Cariri e na Ibiapaba, neste fim de semana, segundo a previsão divulgada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Bruno Rodrigues, meteorologista da Funceme "Devemos ter chuvas em todas as regiões cearense, só que, no entanto, essas chuvas devem acontecer de forma mais isolada."

No sábado (29), o céu deve variar entre nublado a parcialmente nublado no Estado. A possibilidade de chuva isolada é alta na maioria das macrorregiões, exceto no Sertão Central e Inhamúns, onde a probabilidade é baixa. Conforme o órgão, as precipitações devem ser de intensidade de fraca a moderada, e de caráter passageiro.

Já no domingo (30), há alta possibilidade de atividade pluviométrica no Cariri e na Ibiapaba. No entanto, na faixa litorânea e no Maciço de Baturité a previsão é de baixa possibilidade de chuva. O céu deve se manter entre nublado a parcialmente nublado.

Precipitação causa prejuízo no Sul do Estado

Legenda: Barracas desabaram durante as fortes precipitações que atingiram o município Foto: Lorena Tavares

Nesta sexta-feira (28), barracas de roupas, eletrônicos e artigos religiosos montadas em frente ao Centro de Apoio aos Romeiros, em Juazeiro do Norte, foram atingidas pela chuva e amanheceram danificadas. A estrutura de ferro e a lona vieram abaixo porque não suportaram o volume de água que caiu nas últimas horas.

A Associação informou que, de forma preliminar, os prejuízos financeiros com a perda de itens somam R$ 100 mil, mas os donos de boxes ainda calculam os danos. Cerca de 200 permissionários trabalham no local.

Juazeiro do Norte registrou precipitações de 30,5 mm e 43 mm em dois postos de coleta entre as 7h dessa quinta (27) e as 7h desta sexta, conforme a Funceme.

Maiores chuvas de sexta-feira

Ao todo, ainda no período de 24 horas, choveu em 129 municípios cearenses, tendo o Crato o maior volume (88 mm). Com exceção de Independência, no Sertão Central e Inhamuns, nove das cidades com mais precipitações, inclusive, são da Região do Cariri. Veja os principais acumulados:

Crato 88 mm

Independência 82,2 mm

Caririaçu 80 mm

Abaiara 76 mm

Ipaumirim 70 mm

Potengi 70 mm

Lavras da Mangabeira (Posto Sítio Tranqueira) 65,4 mm

Lavras da Mangabeira 64,2 mm

Missão Velha 64 mm

Várzea Alegre 60 mm