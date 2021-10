Ato pede a libertação de mulher presa por mandar matar marido que tinha caso incestuoso

Um grupo se manifestou contra a violência doméstica e pela libertação de Maria Aparecida Barroso, de 36 anos, presa preventivamente, na última segunda-feira (27), acusada de tentativa de homicídio contra o marido. A suspeita aguarda a revogação da prisão temporária. O ato ocorre na manhã desta sexta (1º), no Centro de Canindé, no Interior do Ceará.

Conforme as investigações, Aparecida tentava a separação há cerca de dois anos, quando descobriu que Jaelson Oliveira, de 36 anos, se relacionava sexualmente com a própria filha.





No entanto, apontou o delegado do caso, Daniel Aragão, ela seria vítima de violência doméstica e obrigada a manter o casamento para que o marido mantivesse a relação incestuosa fora de suspeitas.

Legenda: Ato pede a libertação de Maria Aparecida Foto: Thiago Gadelha

No ato, formando em sua maioria por mulheres, além de pedir pela libertação de Aparecida, manifestantes empunhavam cartazes contra as violências físicas e psicológicas contra mulheres.

Foto: Thiago Gadelha

Para a cabeleireira Leonara Fernandes, de 30 anos, o caso da Maria Aparecida expõe o silêncio imposto pelo medo vivido por tantas vítimas de abusos. "Não estamos a favor do que ela fez [tentativa de homicídio]. Porém, ela sofreu ameaças", disse.

"Ela é uma mulher, mãe de família, trabalhadora e guerreira como todas nós, mas foi obrigada a conviver com um monstro diariamente em casa e não conseguiu pedir socorro", aponta.

Prisão

Segundo o delegado informou na quarta-feira (28), não há mais necessidade de manter Maria Aparecida na unidade policial. “A prisão temporária ocorre para concluirmos a investigação. No caso, ela entregou os telefones, disse como contratou os atiradores e (deu) todos os detalhes (do caso)”, explicou Aragão ao Diário do Nordeste.

Ele afirmou que entregaria relatório final do procedimento investigatório da acusada até ontem. A prisão temporária dela foi mantida pela Justiça, na tarde desta terça-feira (28), durante audiência realizada no Fórum do Município.

No entanto, segundo a defesa da suspeita, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canindé solicitou a autoridade policial mais informações e deve apreciar a possibilidade de revogar a prisão.

Após a entrega do documento, a previsão da advogada Renata Fonseca, era de que a libertação ocorresse até hoje.

Até a publicação dessa matéria, não foi confirmado se houve a entrega do relatório.

Entenda o caso Após sofrer violência física, psicológica e diversas tentativas frustradas de separação do marido, Maria Aparecida Barroso planejou o assassinato de Jaelson de Oliveira. Ela teve a ajuda de Antonio Herilson da Silva Lopes, de 26 anos. Conforme a investigação, esse parceiro do crime tinha um relacionamento casual com a enteada de Aparecida. A jovem teria convidado Antonio Herilson para uma relação sexual com outra pessoa. Somente após a concretização do ato, ele teria identificado quem era o terceiro envolvido. Revoltado, se recusou a participar de novos encontros com pai e filha, apesar das insistências de Jaelson. Antonio procurou, segundo a investigação, Aparecida para contar sobre o caso. Juntos, então, planejaram o assassinato de Jaelson. Ela deu dinheiro para que ele contratasse homens para praticar o crime. Tentativa de homicídio Jaelson Oliveira e a filha, de 20 anos, levaram tiros na entrada de casa, no último dia 29 de junho. A esposa dele, Maria Aparecida Barroso, confessou ter planejado o assassinato. Os dois sobreviveram, mas o pai segue internado em um hospital. Conforme a investigação, o ato criminoso tinha como alvo o homem que mantinha o relacionamento sexual com a própria filha, mas a jovem acabou sendo lesionada durante a ação. O Diário do Nordeste apurou que, ao ver o pai baleado, ela correu para ajudá-lo, mas levou um tiro que acertou um dos olhos. A jovem foi socorrida para um hospital da região e já recebeu alta hospitalar, mas perdeu a visão do olho atingido.