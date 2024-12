Avaliação de desempenho: como receber feedback e impulsionar sua evolução profissional

Dezembro chegou e, com ele, a avaliação de desempenho. Embora seja um momento crucial no ambiente corporativo, oferecendo uma oportunidade única de refletir sobre nosso trabalho e crescimento, muitas vezes é encarada com receio ou até como um processo estressante. A chave para transformar essa experiência em uma verdadeira ferramenta de evolução está em como recebemos o feedback e o utilizamos para o nosso desenvolvimento profissional.

Veja também Delania Santos O que devo fazer se estou sobrecarregado porque meu colega não cumpre suas responsabilidades? Delania Santos Como criar metas realistas e impulsionar sua carreira em 2025

A revolta de Alan

Alan era um profissional dedicado, sempre buscando entregar bons resultados, mas ao receber o feedback de sua avaliação de desempenho, sua reação não foi a melhor. Durante a reunião com seu gestor, ele foi elogiado pelos resultados positivos, mas também recebeu críticas sobre sua gestão de tempo e a falta de proatividade em alguns projetos. Alan, no entanto, reagiu de forma defensiva, tentando justificar suas falhas e argumentando que as críticas não faziam sentido. Em vez de ouvir com atenção, ele se sentiu atacado e não conseguiu refletir sobre os pontos levantados, o que impediu seu crescimento.

Essa reação impulsiva e negativa teve um impacto direto em seu desempenho. Ao não aceitar o feedback de forma construtiva, ele ficou para trás em relação aos outros profissionais da equipe, que souberam aproveitar as oportunidades de desenvolvimento. Ele passou a se sentir desmotivado e inseguro sobre o seu futuro na empresa, pois perdeu a chance de melhorar nas áreas apontadas. Somente mais tarde, após refletir sobre sua postura, Alan percebeu que sua falta de abertura ao feedback havia sido um obstáculo para a sua evolução profissional. Será que Alan conseguirá recuperar o tempo perdido?

A situação de Alan é comum nas organizações. Se desdobrássemos a história de Alan, poderíamos citar que, com o tempo, ele se sentiu injustiçado por não ter tido as mesmas oportunidades de crescimento de seus colegas. Mas de quem é a responsabilidade? Por outro lado, alguns profissionais reclamam da falta de feedback ou que têm líderes ausentes. Seja qual for a realidade, avaliação de desempenho é um processo importante. Empresas devem estruturá-lo para que seja realizado de maneira justa e transparente, líderes devem aplicá-lo com imparcialidade e respeito e liderados devem aproveitá-lo.

O feedback é um tema polêmico, tanto para líderes quanto para liderados, e muitas vezes é visto como um momento de julgamento sobre nossas competências. No entanto, é importante entender que o feedback não é uma avaliação de quem somos, mas uma análise do nosso FIT cultural, do nosso comportamento e dos resultados que estamos gerando. Encarar dessa forma permite que o profissional se distancie de uma reação defensiva e se abra para o que realmente pode contribuir para a sua evolução.

Como receber o feedback de forma construtiva?

Antes de receber o feedback, é vital que você faça sua autoavaliação, pois a preparação é a base de tudo. Quem tem consciência de suas atitudes e resultados entenderá as evidências apresentadas na avaliação de desempenho ou, na pior das hipóteses, terá argumentos para discutir os pontos apresentados. Reflita sobre os resultados que alcançou e onde foi insuficiente; avalie seus comportamentos com o líder e seus colegas, o quanto colaborou para os resultados da área em que atua e, ainda, o que fez de fato para evoluir profissionalmente.

Receber críticas nem sempre é fácil, mas reagir impulsivamente pode obscurecer os pontos que realmente importam para o seu desenvolvimento. Por isso, é fundamental controlar suas emoções durante o feedback. Em vez de focar em justificar suas ações, concentre-se em ouvir ativamente, com humildade, buscando compreender as observações feitas. Essa postura demonstra maturidade e abre espaço para um diálogo produtivo.

Solicite exemplos específicos, pois isso não só ajuda a entender o que precisa ser melhorado, mas também oferece clareza sobre como realizar as mudanças necessárias. Além disso, depois de ouvir o feedback, pergunte ao avaliador quais ações podem ser adotadas para melhorar sua performance. Isso demonstra proatividade e vontade de aprender.

Como utilizar o feedback para evoluir?

Transforme a sua avaliação de desempenho em ações práticas. O mercado de trabalho está em constante mudança, e quem se dedica a evoluir, seja por meio de feedback ou autoavaliação, sempre estará à frente. Mais importante, ainda, é desenvolver uma mentalidade de aprendizado contínuo.

Elabore seu PDI – Plano de Desenvolvimento Individual – alinhado aos pontos apresentados na avaliação de desempenho. Pense em metas que envolvam aspectos ligados ao conhecimento técnico, desenvolvimento de novas habilidades e realinhamento de comportamentos que foram pontuados. A leitura de livros, cursos, certificações, mentorias e até hobbies são formas poderosas de contribuir para o seu desenvolvimento profissional.

Estabeleça metas específicas, alcançáveis e mensuráveis. Crie um calendário para reavaliar seu progresso com seu gestor ou mentor, garantindo sua evolução contínua. Lembre-se: velocidade sem constância não gera resultados. Seja disciplinado e dê um passo de cada vez.

Acompanhamento contínuo: o diferencial da evolução

A evolução acontece com acompanhamento contínuo, portanto mantenha um diálogo aberto com seu gestor ou mentor para ajustar e revisar as ações tomadas. Isso reforça o compromisso com seu desenvolvimento e demonstra sua capacidade de adaptação.

Ao transformar o feedback em uma ferramenta de crescimento, você não apenas melhora seu desempenho, mas também se destaca evidenciando o seu comprometimento com a excelência. Agora, reflita: você está preparado para ouvir feedback e utilizá-lo para o seu crescimento? Quais áreas você acredita que podem ser aprimoradas? Comece a planejar suas metas de desenvolvimento e dê os primeiros passos para se destacar ainda mais em sua jornada profissional.

Quer saber mais sobre carreira, liderança e tendências de mercado? Envie suas perguntas ou sugestões para o meu Instagram: @delaniasantosds e inscreva-se no meu canal no YouTube: @delaniasantoscoach. Vamos juntos nessa jornada!