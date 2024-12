Fortalezense vai gastar R$ 30 a mais nesta semana para encher o tanque do carro

Encher o tanque de gasolina em Fortaleza ficou quase R$ 30 mais caro na última semana, considerando alguns dos carros mais populares na capital cearense. A diferença de valor leva em conta o aumento de R$ 0,47 no preço médio do combustível em Fortaleza, conforme apurado e divulgado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

É o caso do Jeep Renegade e do Compass, dois dos carros mais vendidos no Ceará em 2024. Cálculo feito pelo Diário do Nordeste mostra que, na semana entre 24 e 30 de novembro, quando o preço médio da gasolina em Fortaleza era R$ 5,92, encher o tanque do veículo custava em média R$ 355.

Já na semana entre 1º e 7 de dezembro, quando o preço médio na Capital cearense subiu para R$ 6,39, encher o mesmo tanque passou a custar, em média, R$ 383.

O mesmo cálculo foi feito para outros veículos que estão entre os preferidos dos cearenses. No caso do Hyundai Creta, por exemplo, encher o tanque na última semana ficou quase R$ 26 mais caro na comparação com a última semana de novembro.

Veja a lista de veículos

Fiat Mobi

47 litros

R$ 22,09 mais caro para encher o tanque

Hyundai Creta

55 litros

R$ 25,85 mais caro para encher o tanque

GM Onix

44 litros

R$ 20,60 mais caro para encher o tanque

GM Tracker

44 litros

R$ 20,60 mais caro para encher o tanque

Fiat Argo

47 litros

R$ 22,09 mais caro para encher o tanque

VW Polo

52 litros

R$ 24,44 mais caro para encher o tanque

Jeep Compass

60 litros

R$ 28,2 mais caro para encher o tanque

GM Onix Plus

44 litros

R$ 20,60 mais caro para encher o tanque

Hyundai HB20

50 litros

R$ 23,5 mais caro para encher o tanque

Jeep Renegade

60 litros

R$ 28,2 mais caro para encher o tanque

O valor médio para o litro da gasolina em Fortaleza, de R$ 6,39, é o maior entre as capitais brasileiras no período de 1º a 7 de dezembro.

O cálculo do preço médio se baseia nos valores praticados em 46 postos de combustíveis em ambos os períodos. Na última semana, o máximo encontrado foi de R$ 6,79 e o mínimo de R$ 5,79, ou seja, diferença de até R$ 1 por litro. A alta surpreendeu os moradores da Capital.

Ceará

No Ceará, o preço médio da gasolina na última semana ficou em R$ 6,36, sendo R$ 5,49 o valor mínimo e R$ 6,99 a máxima. A média da última semana representa um acréscimo de R$ 0,35 se comparado ao da última semana de novembro, quando era de R$ 6,01.