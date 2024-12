Cimento Apodi cria concreto especial para edifícios de 150 m de altura

Novidade tecnológica na construção civil do Ceará! A Cimento Apodi – joint venture criada em 2008 pela união da gigante grega Titan coma família Dias Branco, ambas com 50% do capital da empresa – está utilizando novas tecnologias em concreto que promovem a construção sustentável.

Em resposta ao crescimento populacional dos grandes centros urbanos e à necessidade de edificações mais altas e eficientes, a Apodi Expert, braço técnico e de desenvolvimento da companhia, tem liderado a busca por materiais de alta performance.

Com a recente modificação da Lei do Zoneamento de Fortaleza, permitindo construções acima de 150 metros de altura, a demanda por materiais inovadores e soluções sustentáveis tornou-se mais urgente. A Apodi Expert, então, desenvolveu duas linhas de concreto de alta performance: o “Mystic” (HPC – High Performance Concrete), com resistência entre 60 e 100 MPa, e o “Ultra” (UHPC – Ultra-High Performance Concrete), com resistência acima de 100 Mpa (Mpa é uma unidade de medida de pressão utilizada para expressar a resistência do concreto).

“Essas inovações permitem a construção de pilares e vigas mais resistentes e menores, reduzindo o peso das estruturas e a quantidade de concreto e aço utilizados. A redução não só diminui as emissões de CO2 em até 30%, como também aumenta a área interna das edificações, possibilitando mais vagas de garagem e espaços úteis, por exemplo”, explica Mário Guilge, gerente de Produtos, Serviços e Assessoria Técnica da Cimento Apodi.

As novas linhas de concreto da Apodi, “Mystic” e “Ultra”, utilizam cimentos de baixa emissão de CO2 e agregados especiais provenientes de processos industriais. Essa expertise não só melhora as características do concreto, tornando-o mais resistente e durável, mas também promove a economia circular ao reutilizar materiais que seriam descartados.

“Com isso, a Apodi contribui significativamente para a redução das emissões de carbono e para a sustentabilidade ambiental, alinhando-se com as melhores práticas globais de construção sustentável. O concreto de alta resistência é mais durável, com menor porosidade, prevenindo a entrada de agentes deletérios e prolonga a vida útil das construções”, afirma Guilge.

A aplicação dessas tecnologias não só contribui para a sustentabilidade ambiental, mas também oferece até 30% de economia nos custos da superestrutura e das fundações, o que é um diferencial significativo em um mercado competitivo.

Um case de sucesso da aplicação dessas tecnologias é o edifício DC360, em construção pela Normatel. Ao utilizar concreto de 80 MPa, autoadensável, de baixa temperatura e baixa emissão de CO2, a obra destaca-se pelo uso de 1.500 m³ de concreto em uma única viga de transição.

Idealizada no ano de 2008, a Cimento Apodi é uma joint venture multinacional formada pela participação societária da família Dias Branco e do Grupo Titan, produtor de cimento e materiais de construção, que tem mais de 110 anos de experiência na área industrial, com sede na Grécia. Presente de forma estratégica no Norte e Nordeste do país, a Cimento Apodi possui um parque industrial de 3.000ha de área em Quixeré, mesorregião do Vale do Jaguaribe, e uma moagem de processamento no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Juntas, as duas unidades têm capacidade para produzir mais de dois milhões de toneladas de cimento ao ano.

A Companhia conta ainda com duas centrais de concreto, um laboratório de tecnologia de concreto e nove Centros de Distribuição posicionados de forma estratégica nas diferentes regiões do país para melhor atender seus clientes. A companhia produz com alto rigor de qualidade uma ampla linha de produtos, o que permite a empresa atender às diferentes necessidades do mercado da construção civil brasileira, com eficiência e responsabilidade socioambiental.