Quem são os bilionários cearenses em 2024, segundo a Forbes? Lista tem 9 nomes

A divulgação da lista das pessoas mais ricas do Brasil pela revista Forbes mantém o Ceará como o sexto estado do País com o maior número de bilionários. Em vez dos 19 super-ricos de 2023, o ranking conta com quase metade dos representantes: nove no total. Com exceção de apenas um nome, todos têm em comum serem homens acima dos 50 anos.

Na comparação com o ano passado, a maior perda em número de bilionários é com relação à família Dias Branco, fundadora e controladora da M. Dias Branco, gigante cearense do setor de massas e biscoitos.

Em 2023, eram seis representantes, incluindo Maria Consuelo Leão Dias Branco, matriarca da família e, na época, a mulher mais rica do Ceará. Atualmente, o posto é ocupado pela filha, Maria das Graças Dias Branco da Escóssia. Aos 65 anos, ela é a única representante cearense e mulher na lista da Forbes.

Para efeitos comparativos, a fortuna das nove pessoas mais ricas do Ceará em 2024 totalizou R$ 49,5 bilhões. Isso representa 25,4% do último Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, de cerca de R$ 195 bilhões, com dados mais recentes divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2021.

Quem são, portanto, as nove pessoas mais ricas do Estado do Ceará? O Diário do Nordeste traz a lista completa com dados sobre a fortuna e as cifras acumuladas de patrimônio em 2024, segundo a Forbes.

1º - Mário Araripe

Legenda: Mário Araripe, presidente da Casa dos Ventos Foto: Ismael Soares

Com fortuna de quase R$ 16 bilhões, o empresário de 69 anos é o homem mais rico do Ceará e de todo o Nordeste brasileiro. O patrimônio dele vem, principalmente, de investimento na gigante de energias renováveis Casa dos Ventos, fundada por ele em 2006.

Posição no Brasil: 22º

Fortuna: R$ 15,93 bilhões

Fonte da fortuna: Casa dos Ventos

Idade: 69

2º - Cândido Pinheiro Koren de Lima

Legenda: Cândido Pinheiro, fundador e presidente do Hapvida Foto: José Leomar

A fortuna do empresário de 78 anos é de cerca de R$ 13,8 bilhões, colocando-o na segunda posição de pessoa mais rica do Ceará. A maior parte do seu patrimônio vem da Hapvida NotreDame Intermédica, a maior operadora de saúde do País.

Posição no Brasil: 25º

Fortuna: R$ 13,77 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 78

3º - Amarílio Proença de Macêdo

Legenda: Amarílio Macêdo, CEO da J. Macêdo CAP Foto: Kid Júnior

Aos 79 anos, o empresário faz parte da segunda geração da J. Macêdo, empresa cearense do ramo de massas e biscoitos derivados de trigo com sede em Fortaleza. A fortuna dele é estimada em aproximadamente R$ 4 bilhões, mais do que o dobro da última divulgação.

Posição no Brasil: 92º

Fortuna: R$ 3,98 bilhões

Fonte da fortuna: J. Macêdo

Idade: 79

4º - Maria das Graças Dias Branco da Escóssia

Legenda: Maria das Graças Dias Branco da Escóssia, herdeira da M. Dias Branco, é a bilionária Foto: Jocylene Jinkinks e Divulgação/M. Dias Branco

Uma das herdeiras de Maria Consuelo Leão Dias Branco e Ivens Dias Branco acumulou fortuna em 2024 de R$ 3,5 bilhões e é a única mulher da lista. Ao contrário de 2023, quando tinha a companhia dos irmãos dentre os bilionários do Ceará, somente a empresária de 65 anos representa a família Dias Branco, controladora da M. Dias Branco.

Posição no Brasil: 102º

Fortuna: R$ 3,48 bilhões

Fonte da fortuna: M. Dias Branco

Idade: 65

5º - Oto de Sá Cavalcante

Legenda: Empresário Oto de Sá Cavalcante Foto: Helene Santos/Diário do Nordeste

Primeiro e único bilionário da lista que fez fortuna no ramo do ensino, com a Arco Educação, dona do Sistema Ari de Sá, o empresário de 76 anos chegou em 2024 com um patrimônio avaliado em R$ 3,44 bilhões.

Posição no Brasil: 109º

Fortuna: R$ 3,44 bilhões

Fonte da fortuna: Arco Educação

Idade: 76

6º - Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

Legenda: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati, presidente do Grupo Jereissati Foto: Kleber A. Gonçalves/Diário do Nordeste

Um dos principais grupos empresariais do Brasil continua com parte dele controlado em Fortaleza. O Grupo Iguatemi também tem representantes na lista, com o empresário de 78 anos com fortuna superior aos R$ 2,5 bilhões em 2024. Dentre os ativos, está o Shopping Iguatemi Bosque.

Posição no Brasil: 139º

Fortuna: R$ 2,51 bilhões

Fonte da fortuna: Iguatemi

Idade: 78

7º - Jorge Fontoura de Pinheiro Koren de Lima

Legenda: Jorge Pinheiro Koren de Lima é CEO da Hapvida Foto: Divulgação

Família mais representada na lista conta com filhos de Cândido Pinheiro. O primeiro deles é o empresário de 51 anos e o bilionário mais novo do Ceará. Assim como o pai, a fortuna dele, estimada em R$ 2,48 bilhões, provém da Hapvida NotreDame Intermédica.

Posição no Brasil: 144º

Fortuna: R$ 2,48 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 51

8º - Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior

Legenda: Cândido Pinheiro Koren de Lima Junior faz parte do Conselho do Grupo Hapvida Foto: Reprodução

O segundo filho de Cândido Pinheiro que aparece no ranking da Forbes também tem como origem da fortuna a Hapvida NotreDame Intermédica. Aos 53 anos, o segundo mais novo da lista tem patrimônio avaliado em R$ 2,44 bilhões.

Posição no Brasil: 147º

Fortuna: R$ 2,44 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 53

9º - José Roberto Nogueira

Legenda: Roberto Nogueira, fundador e CEO da Brisanet Foto: Ismael Soares

Presente na lista desde 2023, o cearense natural de Pereiro vive um crescimento exponencial do seu patrimônio nos últimos anos. Fundador da empresa de telecomunicações Brisanet, o empresário de 60 anos está com fortuna avaliada em R$ 1,47 bilhão.