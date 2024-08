Quem é a mulher cearense na lista de bilionários da Forbes?

O Ceará figura na lista anual de bilionários da Forbes com alguns novos nomes, dos quais apenas um é de uma mulher. Se trata de Maria das Graças Dias Branco da Escóssia, uma das filhas do empresário Ivens de Sá Dias Branco, falecido em 2016.

Maria das Graças, de 65 anos, aparece na posição 102 do ranking com uma fortuna de R$ 3,48 bilhões oriunda do Grupo M. Dias Branco. Ela, assim como os outros quatro irmãos - Francisco Ivens, Francisco Marcos, Francisco Cláudio e Maria Regina - receberam participações iguais na companhia após a morte de Ivens.

Na lista da Forbes, a fortuna de Maria das Graças é mencionada com a de sua família, resultando na soma de R$ 3,48 bilhões. No ano passado, ela e os irmãos também apareceram no ranking, sendo a fortuna de Maria das Graças calculada em R$ 1 bilhão.

Graduação

Graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), no ano de 1985, Maria das Graças Dias Branco da Escóssia iniciou sua vida profissional na administração de uma empresa do ramo de hotelaria, também em 1985. Ela se tornou vice-presidente do negócio em questão dois anos depois, em 1987.

No Grupo M. Dias Branco, Graça assumiu a diretoria de Relações Institucionais da companhia, tornando-se diretora corporativa de Relações Institucionais em 2003. Em 2006, foi nomeada para o seu atual cargo de vice-presidente financeira. Graça possui MBA em Gestão Empresarial e também já foi membro do Comitê de Auditoria da Companhia de maio de 2010 a maio de 2013.

Maria das Graças é casada com o dentista e empresário Jório da Escóssia. Os dois são pais de Gabriela da Escóssia, de 21 anos.