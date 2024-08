Nordeste tem 18 bilionários na lista da Forbes em 2024; veja os nomes

A lista recém-divulgada da revista Forbes dos 240 bilionários do País em 2024 conta com 18 nordestinos no seleto ranking. Os dados foram revelados nesta terça-feira (27), e mais uma vez, o Ceará aparece com destaque.

Metade de todos os bilionários da região estão no Estado, incluindo Mário Araripe, o homem mais rico do Ceará e do Norte-Nordeste brasileiro. A fortuna do cearense fundador da Troller e da Casa dos Ventos, gigante das energias renováveis controlada pelo empresário, ficou próximo dos R$ 16 bilhões. No País, ele ocupa a 22ª posição.

Logo na sequência, mais um cearense. Cândido Pinheiro Koren de Lima, controlador da Hapvida NotreDame Intermédica, maior grupo de saúde do Brasil, ostenta em 2024 um patrimônio de quase R$ 13,8 bilhões.

Em comparação com 2023, a fortuna do dono da Hapvida saltou mais de 150%, saindo de R$ 5,5 bilhões para os atuais R$ 13,77 bilhões. O aumento expressivo fez com que Cândido Pinheiro ultrapassasse Ilson Mateus Rodrigues, fundador do varejista Grupo Mateus, e assumisse a segunda posição entre os mais ricos do Nordeste.

Demais destaques

Embora tenha caído para a terceira posição como o maior bilionário do Nordeste, a fortuna de Ilson Mateus Rodrigues continua como a maior do Maranhão. O patrimônio do empresário despencou 11,4%, e agora é de R$ 6,38 bilhões. Em 2023, as cifras eram de R$ 7,2 bilhões.

Vem inclusive do Grupo Mateus os demais três bilionários do Maranhão. Maria Barros Pinheiro, Denilson Pinheiro Rodrigues e Ilson Mateus Rodrigues Júnior são, respectivamente, a segunda, terceira e quarta pessoas mais ricas do Estado.

Ceará, com nove, e Maranhão, com quatro, são os estados da região com o maior número de bilionários. Bahia e Pernambuco têm dois cada, enquanto a Paraíba mantém somente uma pessoa com fortuna acima de R$ 1 bilhão. Somados, o patrimônio das 18 pessoas bilionárias do Nordeste chega em R$ 67,3 bilhões.

VEJA A LISTA DOS BILIONÁRIOS DO NORDESTE:

Mário Araripe e família

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 1º

1º Posição no Estado: 1º

1º Posição no Brasil: 22º

22º Fortuna: R$ 15,93 bilhões

R$ 15,93 bilhões Fonte da fortuna: Casa dos Ventos

Casa dos Ventos Idade: 69

Cândido Pinheiro Koren de Lima

Estado: Ceará

Posição no Nordeste: 2º

Posição no Ceará: 2º

Posição no Brasil: 25º

Fortuna: R$ 13,77 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 78

Ilson Mateus Rodrigues

Estado: Maranhão

Maranhão Posição no Nordeste: 3º

3º Posição no Estado: 1º

1º Posição no Brasil: 63º

63º Fortuna: R$ 6,38 bilhões

R$ 6,38 bilhões Fonte da fortuna: Grupo Mateus

Grupo Mateus Idade: 61

Amarílio Proença de Macêdo e família

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 4º

4º Posição no Estado: 3º

3º Posição no Brasil: 92º

92º Fortuna: R$ 3,98 bilhões

R$ 3,98 bilhões Fonte da fortuna: J. Macêdo

J. Macêdo Idade: 79

Legenda: Amarílio Proença de Macêdo, do grupo J. Macêdo Foto: Divulgação

Maria das Graças Dias Branco da Escóssia e família

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 5º

5º Posição no Ceará: 4º

4º Posição no Brasil: 102º

102º Fortuna: R$ 3,48 bilhões

R$ 3,48 bilhões Fonte da fortuna: M. Dias Branco

M. Dias Branco Idade: 65

Oto de Sá Cavalcante e família

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 6º

6º Posição no Ceará: 5º

5º Posição no Brasil: 109º

109º Fortuna: R$ 3,44 bilhões

R$ 3,44 bilhões Fonte da fortuna: Arco Educação

Arco Educação Idade: 76

Flávio Gurgel Rocha e família

Estado: Pernambuco

Pernambuco Posição no Nordeste: 7º

7º Posição no Estado: 1º

1º Posição no Brasil: 134º

134º Fortuna: R$ 2,77 bilhões

R$ 2,77 bilhões Fonte da fortuna: Guararapes/Riachuelo

Guararapes/Riachuelo Idade: 66

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati e família

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 8º

8º Posição no Ceará: 6º

6º Posição no Brasil: 139º

139º Fortuna: R$ 2,51 bilhões

R$ 2,51 bilhões Fonte da fortuna: Iguatemi

Iguatemi Idade: 78

José Janguiê Bezerra Diniz

Estado: Paraíba

Paraíba Posição no Nordeste: 9º

9º Posição no Estado: 1º

1º Posição no Brasil: 141º

141º Fortuna: R$ 2,5 bilhões

R$ 2,5 bilhões Fonte da fortuna: Ser Educacional

Ser Educacional Idade: 60

Legenda: José Janguiê Bezerra Diniz é controlador da Ser Educacional, que mantém colégios e centros universitários privados no Nordeste Foto: Divulgação

Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 10º

10º Posição no Ceará: 7º

7º Posição no Brasil: 144º

144º Fortuna: R$ 2,48 bilhões

R$ 2,48 bilhões Fonte da fortuna: Hapvida

Hapvida Idade: 51

Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 11º

11º Posição no Ceará: 8º

8º Posição no Brasil: 147º

147º Fortuna: R$ 2,44 bilhões

R$ 2,44 bilhões Fonte da fortuna: Hapvida

Hapvida Idade: 53

Maria Barros Pinheiro

Estado: Maranhão

Maranhão Posição no Nordeste: 12º

12º Posição no Estado: 2º

2º Posição no Brasil: 150º

150º Fortuna: R$ 2,33 bilhões

R$ 2,33 bilhões Fonte da fortuna: Grupo Mateus

Grupo Mateus Idade: 63

Denilson Pinheiro Rodrigues

Estado: Maranhão

Maranhão Posição no Nordeste: 13º

13º Posição no Estado: 3º

3º Posição no Brasil: 191º

191º Fortuna: R$ 1,69 bilhões

R$ 1,69 bilhões Fonte da fortuna: Grupo Mateus

Grupo Mateus Idade: 36

Ilson Mateus Rodrigues Júnior

Estado: Maranhão

Maranhão Posição no Nordeste: 14º

14º Posição no Estado: 4º

4º Posição no Brasil: 191º

191º Fortuna: R$ 1,69 bilhões

R$ 1,69 bilhões Fonte da fortuna: Grupo Mateus

Grupo Mateus Idade: 40

Legenda: Grupo Mateus é responsável pela fortuna dos quatro únicos bilionários do estado do Maranhão, diz Forbes Foto: Grupo Mateus/Divulgação

José Caetano Paula de Lacerda

Estado: Bahia

Bahia Posição no Nordeste: 15º

15º Posição no Estado: 1º

1º Posição no Brasil: 194º

194º Fortuna: R$ 1,66 bilhões

R$ 1,66 bilhões Fonte da fortuna: Grupo GPS

Grupo GPS Idade: 67

Carlos Nascimento Pedreira Filho e família

Estado: Bahia

Bahia Posição no Nordeste: 16º

16º Posição no Estado: 2º

2º Posição no Brasil: 196º

196º Fortuna: R$ 1,57 bilhões

R$ 1,57 bilhões Fonte da fortuna: Grupo GPS

Idade: 40

Antônio Augusto de Queiroz Galvão e família

Estado: Pernambuco

Pernambuco Posição no Nordeste: 17º

17º Posição no Estado: 2º

2º Posição no Brasil: 208º

208º Fortuna: R$ 1,48 bilhões

R$ 1,48 bilhões Fonte da fortuna: Queiroz Galvão

Queiroz Galvão Idade: 68

José Roberto Nogueira e família

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 18º

18º Posição no Ceará: 9º

9º Posição no Brasil: 211º

211º Fortuna: R$ 1,47 bilhões

R$ 1,47 bilhões Fonte da fortuna: Brisanet

Brisanet Idade: 60