Brasil tem cinco novos bilionários em lista da Forbes; veja ranking

A revista Forbes divulgou, nesta terça-feira (27), a lista anual de bilionários do mundo. Conforme a publicação, cinco brasileiros estrearam no ranking, entre eles empresários das áreas de agronegócio, tecnologia, bancos e transportes.

Dos estreantes, a maior fortuna acumulada é de R$ 17,45 bilhões, que pertence ao engenheiro agrônomo Ricardo Castellar de Faria, fundador da Granja Faria, maior produtora de ovos comerciais do Brasil.

Em seguida, Maria Cristina Frias aparece com um patrimônio de R$ 6,31 bilhões, sendo uma das proprietárias da empresa de pagamentos PagSeguro.

Veja também Victor Ximenes Quem são os 3 nordestinos na lista da Forbes com fortuna acima de 1 bilhão de dólares Negócios De onde vem a fortuna de Mário Araripe, um dos homens mais ricos do Nordeste

Veja lista de novos bilionários brasileiros na Forbes

Ricardo Castellar de Faria

Patrimônio: R$ 17,45 bilhões - Granja Faria

Na 21ª posição na lista da Forbes, Ricardo Faria tem 49 anos e nasceu no Rio de Janeiro. Engenheiro agrônomo pela UFRGS, é fundador e presidente do conselho da Granja Faria, a maior produtora de ovos comerciais do Brasil.

Maria Cristina Frias

Patrimônio: R$ 6,31 bilhões - PagSeguro

Na 64ª posição na lista, Maria Cristina, de 60 anos, é filha do meio do empresário Octávio Frias de Oliveira, sendo uma das herdeiras da plataforma de pagamentos PagSeguro e do grupo Folha da Manhã, editora do jornal Folha de S. Paulo.

João Annes Guimarães e família

Patrimônio: R$ 1,29 bilhão - Banco BMG

Na 220ª posição na lista, João Annes Guimarães tem 64 anos e nasceu em Minas Gerais. Neto de Antônio Mourão Guimarães, fundador do banco BMG, e filho de Flávio Pentagna Guimarães, que morreu em 2023 e também integrava a lista de bilionários da Forbes. A família também era proprietária da mineradora Magnesita, vendida por R$ 1,2 bilhão em 2007.

Consuelo Andrade de Araújo e família

Patrimônio: R$ 1,15 bilhão - Banco Mercantil do Brasil

Na 231ª posição na lista, Consuelo Andrade de Araújo e a família detêm um patrimônio advindo do Banco Mercantil do Brasil. Aos 92 aos, Consuelo não exerce função executiva na companhia, já que a empresa é gerida por meio de um acordo de acionistas que inclui os herdeiros.

José Mario Caprioli dos Santos e família

Patrimônio: R$ 1,12 bilhão - Azul/Águia Branca

Na 234ª posição na lista, José Mario Caprioli dos Santos tem 53 anos e é acionista da Azul Linhas Aéreas. Também foi sócio de Nilton Carlos Chieppe na empresa aérea Trip, que se fundiu com a Azul, e é ligada ao Águia Branca, um dos maiores grupos de transporte rodoviário e de logística.