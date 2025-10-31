Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem de gabarito ilustra matéria sobre reabertura das inscrições do Concurso Público Unificado de Pernambuco.

Papo Carreira

Concurso Público Unificado de Pernambuco reabre inscrições; veja novo cronograma

Certame oferta 460 vagas imediatas em nove órgãos estaduais.

Renato Bezerra 30 de Outubro de 2025
Montagem de Vanessa Rios com fotos dela com e sem cabelo após diagnóstico da doença

É Hit

Vanessa Rios trabalhou dois anos mesmo com o diagnóstico de câncer no pulmão

Cantora buscou tratamento no exterior.

Redação 27 de Outubro de 2025
Assista

É Hit

Waldonys deixa iPhone cair durante salto de paraquedas; veja como ficou aparelho

Cantor realizava apresentação no Aeroclube de Pernambuco.

João Lima Neto 26 de Outubro de 2025
Cantora Vanessa Rios em foto em show

É Hit

Morre Vanessa Rios, ex-cantora das bandas Forró do Muído e Capim com Mel em Recife

Aos 42 anos, ela recebia tratamento contra um câncer.

João Lima Neto 26 de Outubro de 2025
Resgate de vítimas após acidente com ônibus fretado em Pernambuco. Imagem usada para informar que todos foram indentificados.

Pernambuco

Acidente com 17 mortos em PE: polícia identifica corpos de todas as vítimas

As vítimas foram identificadas a partir de perícia papiloscópica, com as impressões digitais.

Redação 19 de Outubro de 2025
Equipes do Corpo de Bombeiros, usando uniformes laranja e capacetes, trabalham entre os escombros de casas destruídas após uma explosão em Olinda (PE). Alguns bombeiros removem placas metálicas e destroços, enquanto outros observam e prestam apoio na área. O local está tomado por entulho, pedaços de telhado e paredes desabadas. Ao fundo, há outras residências e veículos de emergência estacionados na rua, sob um céu claro.

Pernambuco

Explosão em Olinda (PE) atinge 8 casas e deixa dois mortos, nove feridos e uma idosa desaparecida

As causas da explosão ainda não foram esclarecidas.

Redação 19 de Outubro de 2025
Foto que contém locomotiva da Ferrovia Transnordestina.

Negócios

Transnordestina recebe autorização para transportar cargas entre Piauí e Ceará

Operação da ferrovia será inicialmente em regime de testes, com capacidade reduzida

Luciano Rodrigues 13 de Outubro de 2025
Montagem de fotos do momento do discurso de Jão Gomes

É Hit

João Gomes chora ao rever professora da infância em show; veja vídeo

O cantor agradeceu a professora que o alfabetizou e deixou um recado para os minifãs no Dia das Crianças

Gabriel Bezerra* 13 de Outubro de 2025
Imagem mostra gabarito de prova

Papo Carreira

CPU-PE: Governo suspende inscrições de concurso para inclusão de cotas

Um novo cronograma do certame deve ser divulgado em breve

Renato Bezerra 13 de Outubro de 2025
Gabarito de prova

Papo Carreira

Edital de Concurso Unificado de Pernambuco é divulgado com 460 vagas

As oportunidades estão distribuídas em nove órgãos estaduais

Renato Bezerra 09 de Outubro de 2025
1 2 3