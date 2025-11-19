Diário do Nordeste
'Buraco do Neymar' é interditado em Fernando de Noronha

Local virou alvo de polêmica e teve acesso suspenso pelas autoridades.

Redação producaodiario@svm.com.br
Pernambuco
Legenda: Estrutura natural ficou famosa após visita do jogador.
Foto: Diego Grandi/Shuttertsock e Raul Baretta/ Santos FC.

A piscina natural chamada de "Buraco do Galego" foi interditada esta semana, em Fernando de Noronha (PE), pelas autoridades ambientais. A formação, localizada na Praia do Cachorro, também é conhecida como "Buraco do Neymar" e ficou famosa após visita do jogador em 2018. 

O turismo na estrutura está proibido desde segunda-feira (17) após o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) receber inúmeras denúncias de uso inadequado. O órgão também interditou o acesso à "Lasca da Velha", outra piscina natural da região, pela mesma motivação. 

O coordenador da Área Temática de Ordenamento Territorial do ICMBio, Mário Douglas Fortini, explica que, inicialmente, o intuito era somente ordenar a visitação sem precisar fechar a atração turística. 

No entanto, devido à quantidade e à gravidade das denúncias, que citavam até brigas entre visitantes e condutores, o órgão decidiu interditar as localidades, visando garantir a segurança e a integridade dos usuários. 

"O principal motivo é o conflito atual deflagrado entre usuários e prestadores de serviço no local. Também fomos informados sobre a prestação de serviço não regulamentado. Isso não é permitido e ainda dificulta o acesso público", detalha o titular.

'Buraco do Neymar'

Em janeiro de 2018, quando vivia um relacionamento com a atriz Bruna Marquezine, o atleta visitou Fernando de Noronha. Na época, os dois foram fotografados curtindo a piscina natural "Buraco do Galego". 

Desde a visita dele, o local também ficou conhecido como "Buraco do Neymar" e seguiu atraindo turistas de diversos lugares, conforme informações do portal Uol.   

Imagem mostra Neymar e Bruna Marquezine nadando na piscina natural conhecida como Buraco do Galego em Fernando de Noronha, em janeiro de 2018, quando ainda namoravam. Após visitar, local também ficou conhecido como Buraco do Neymar.
Legenda: Então casal tirou diversas fotos no local.
Foto: Reprodução/sergio_s_graciano via Instagram.

