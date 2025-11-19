'Buraco do Neymar' é interditado em Fernando de Noronha

A piscina natural chamada de "Buraco do Galego" foi interditada esta semana, em Fernando de Noronha (PE), pelas autoridades ambientais. A formação, localizada na Praia do Cachorro, também é conhecida como "Buraco do Neymar" e ficou famosa após visita do jogador em 2018.

O turismo na estrutura está proibido desde segunda-feira (17) após o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) receber inúmeras denúncias de uso inadequado. O órgão também interditou o acesso à "Lasca da Velha", outra piscina natural da região, pela mesma motivação.

O coordenador da Área Temática de Ordenamento Territorial do ICMBio, Mário Douglas Fortini, explica que, inicialmente, o intuito era somente ordenar a visitação sem precisar fechar a atração turística.

No entanto, devido à quantidade e à gravidade das denúncias, que citavam até brigas entre visitantes e condutores, o órgão decidiu interditar as localidades, visando garantir a segurança e a integridade dos usuários.

"O principal motivo é o conflito atual deflagrado entre usuários e prestadores de serviço no local. Também fomos informados sobre a prestação de serviço não regulamentado. Isso não é permitido e ainda dificulta o acesso público", detalha o titular.

Veja também Pernambuco Mãe é investigada por mandar matar a filha por herança em Caruaru (PE) Pernambuco Três receitas típicas de Pernambuco: veja ingredientes e modo de preparo

'Buraco do Neymar'

Em janeiro de 2018, quando vivia um relacionamento com a atriz Bruna Marquezine, o atleta visitou Fernando de Noronha. Na época, os dois foram fotografados curtindo a piscina natural "Buraco do Galego".

Desde a visita dele, o local também ficou conhecido como "Buraco do Neymar" e seguiu atraindo turistas de diversos lugares, conforme informações do portal Uol.