Mãe é investigada por mandar matar a filha por herança em Caruaru (PE)

A Polícia Civil investiga um crime brutal em Caruaru, interior de Pernambuco, após o companheiro da mãe de Allany Rayane Santos, de 24 anos, confessar ter torturado e assassinado a jovem. Em depoimento, ele afirmou que a própria mãe teria encomendado o crime para ter acesso à herança deixada pelo avô da vítima.

Segundo o delegado Eric Costa, responsável pelo caso, Allany havia herdado imóveis e uma quantia em dinheiro — patrimônio que estaria no centro de uma disputa entre mãe e filha. Segundo o delegado de homicídios, Eric Costa, o homem apontado como executor do crime foi localizado na manhã seguinte ao assassinato e confessou participação.

Tortura

A jovem foi amarrada a uma cadeira em um quarto e torturada enquanto o suspeito a obrigava a realizar transferências bancárias para a conta da mãe. Ao se recusar a repassar o dinheiro, Allany foi esfaqueada e agredida, sofrendo inclusive afundamento de um dos olhos.

“O suspeito utilizou uma inchadinha de jardim e uma faca para cometer o crime. Estamos tentando localizar os objetos”, disse Eric Costa. Com as informações prestadas, a Polícia Civil lavra o auto de prisão em flagrante contra os dois.

O caso aconteceu no Residencial Neusa Garcia, na Rua Pinheiro. A área foi isolada pelo 4º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco para o trabalho do Instituto de Criminalística (IC). O corpo da jovem foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).