Três receitas típicas de Pernambuco: veja ingredientes e modo de preparo

Receitas carregam tradições indígenas, africanas e portuguesas.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 11:20)
Pernambuco
Legenda: O bolo de rolo tem influência do colchão de noiva, um doce típico português.
Foto: Reprodução/YouTube/ Elvita Receitas do Meu Jeito.

Da doçura do bolo de rolo ao sabor marcante da carne de sol com macaxeira, a culinária pernambucana é um retrato vivo da história e da diversidade do Nordeste. Em cada receita, tradições indígenas, africanas e portuguesas se misturam e revelam o que há de mais autêntico na mesa de Pernambuco — uma combinação de memória, afeto e identidade que atravessa gerações.

O Diário do Nordeste selecionou três receitas típicas pernambucanas, que aparecem com frequências em buscas na internet, e apresenta como selecionar os ingredientes e o modo de preparo. 

Arrumadinho

Dois pratos com Arrumadinho nordestino. Cada prato contém carne de sol em cubos, farofa amarela e vinagrete. O prato da direita também inclui linguiça ou charque frito.
Legenda: Feijão verde, charque e farofa são a base do famoso arrumadinho.
Foto: Reprodução/Facebook/O Reio do Arrumadinho.

O arrumadinho se destaca como símbolo da culinária regional, combinando simplicidade, sabor e história.

A receita, que mistura feijão-verde, charque e farofa, tem origem nos tempos do cangaço, quando os viajantes levavam alimentos resistentes às longas jornadas pelo sertão. Com o tempo, ganhou novos ingredientes e virou referência da gastronomia pernambucana.

Ingredientes

  • 1 linguiça paio 
  • 200 g de carne seca (suína)
  • 1 linguiça calabresa
  • 2 colheres (sopa) de manteiga de garrafa

Para a farofa

  • 4 colheres (sopa) de manteiga
  • 2 colheres (sopa) de cebola picadinha
  • ½ banana-da-terra picada
  • ½ xícara de farinha de mandioca torrada fina
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto

Para o vinagrete

  • ½ tomate sem semente picadinho
  • 3 colheres (sopa) de pimentão amarelo picadinho
  • 2 colheres (sopa) de pimentão verde picadinho
  • 2 colheres (sopa) de cebola picadinha
  • 1 colher (sopa) de vinagre de maçã 
  • 4 colheres de azeite
  • 1 colher (sopa) de coentro picadinho
  • 1 colher (sopa) de folhas de salsa picadinha
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Para o feijão

Para o feijão

  • 2 colheres (sopa) de manteiga de garrafa
  • 2 colheres (sopa) de cebola
  • 2 dentes de alho
  • 1 xícara de feijão-fradinho cozido al dente
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Coentro a gosto

Modo de preparo

  1. Adicione a carne seca suína em uma panela, cubra com água e leve em fogo alto até ferver. Assim que ferver, escorra a água e repita a operação mais 2 vezes para dessalgar. Escorra a carne pela última vez, espere amornar e corte-a em cubos.
  2. Fatie a linguiça paio e a linguiça calabresa em rodelas e reserve. Aqueça uma frigideira larga em fogo médio. Adicione a manteiga de garrafa, as linguiças fatiadas, a carne seca suína em cubos e frite por cerca de 5 minutos ou até começar a dourar.
  3. Para a farofa, aqueça uma frigideira em fogo médio, adicione a manteiga, a cebola e uma pitada de sal. Refogue até a cebola começar a dourar. Adicione a banana-da-terra e frite bem, evitando mexer a banana até que comece a dourar. Adicione a farinha de mandioca, sal, pimenta-do-reino e misture bem. Cozinhe a farofa até que comece a dourar.
  4. Para o vinagrete, em uma tigela coloque o tomate, o pimentão amarelo, o pimentão verde, a cebola, o vinagre, o azeite, o coentro e a salsa. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Misture bem e mantenha na geladeira até servir.
  5. Finalizando, para o feijão, aqueça uma frigideira em fogo médio, adicione a manteiga de garrafa e refogue a cebola por cerca de 3 minutos. Adicione o alho e refogue por mais um minuto. Adicione o feijão, o sal, a pimenta e refogue para aquecer o feijão. Sirva as carnes refogadas, com o feijão, a farofa, o vinagrete e coentro salpicado a gosto.

Bolo de rolo

Bolo de rolo com dois pedaços cortados em travessa.
Legenda: O bolo de rolo é um dos doces mais típicos.
Foto: Rafa Medeiros/Divulgação/Prefeitura de Recife.

O bolo de rolo, Patrimônio Cultural e Imaterial de Pernambuco desde 2008, é um doce tradicional composto por finas camadas de massa enroladas com recheio de goiabada e cobertura de açúcar.

Embora hoje tenha aparência própria, a forma atual resulta de aperfeiçoamentos desde o período colonial. 

A origem da receita remonta aos séculos XVI e XVII, nos engenhos pernambucanos. Inspirado no doce português colchão de noiva, originalmente recheado com creme de amêndoas, o bolo foi adaptado no Brasil, onde a amêndoa não era comum.

Ingredientes

  • 250 g de manteiga sem sal
  • 250 g de açúcar refinado
  • 5 ovos (claras e gemas separadas)
  • 250 g de farinha de trigo peneirada
  • 300 g de goiabada
  • ½ xícara de água

Modo de preparo

  1. Para começar, bata a manteiga com o açúcar até obter um creme claro.
  2. Em seguida, adicione as gemas, uma a uma, e continue batendo a mistura.
  3. Depois, incorpore a farinha delicadamente.
  4. Por último, acrescente as claras batidas em neve.
  5. Agora, espalhe uma fina camada da massa sobre uma assadeira que já deve estar untada e forrada com papel manteiga.
  6. Leve para assar em forno preaquecido a 180° por aproximadamente 5 minutos, ou até que comece a dourar.
  7. Enquanto isso, derreta a goiabada com a água em fogo baixo até que se forme um creme.
  8. Espalhe esse creme de goiabada sobre a massa, que deve estar ainda morna, e enrole-a com cuidado.
  9. Repita todo o processo com as demais camadas da massa até que o rolo final esteja completamente montado.

Pastel de festa

Uma travessa retangular branca cheia de pasteizinhos de festa típicos de Pernambuco, que são pequenos pastéis fritos com formato de meia-lua, cobertos com uma camada de açúcar e canela. À direita, uma mão segura um dos pastéis, mostrando seu recheio e a textura crocante da massa.
Legenda: Misto de doce e salgado é o que encanta em pastel de festa.
Foto: Reprodução/YouTube/Cozinha Caseira da Pri.

O pastel de festa é uma das iguarias mais populares entre os pernambucanos, principalmente no fim do ano e em aniversários. Esse prato, que nada mais é do que um pastel de carne polvilhado com açúcar, surgiu com influências de várias culturas, incluindo africanas, europeias e até mesmo asiáticas.

Mesmo que não se saiba ao certo quando o pastel de festa foi criado, sabe-se que nasceu em Pernambuco e caiu no gosto do povo, inclusive de outros estados do Nordeste.

Ingredientes

  • 300g de linguiça calabresa 
  • 1 colher (sopa) de óleo
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher (chá) de páprica defumada
  • Salsinha e cebolinha picadas a gosto
  • 12 discos de massa de pastel
  • Açúcar para passar
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

  1. Retire a pele da linguiça e corte em pedaços. Coloque no processador de alimentos e bata até que fique com pedaços bem pequenos, como se estivesse moída, e reserve.
  2. Leve uma frigideira grande ao fogo médio e, quando estiver quente, coloque o óleo e refogue a cebola por cerca de dois minutos. Acrescente o alho e refogue por alguns minutos.
  3. Adicione a linguiça moída e refogue bem. Desligue o fogo e acrescente a páprica defumada, a salsinha e a cebolinha picadas.
  4. Recheie os discos de massa de pastel com o refogado. Pincele um pouquinho de água na borda da massa e feche com um garfo para o recheio não escapar durante a fritura.
  5. Frite os pastéis em óleo quente até dourarem. Escorra em papel toalha e, ainda quentes, passe os pastéis no açúcar. Após esse processo é só servir. 
