Três receitas típicas de Pernambuco: veja ingredientes e modo de preparo
Receitas carregam tradições indígenas, africanas e portuguesas.
Da doçura do bolo de rolo ao sabor marcante da carne de sol com macaxeira, a culinária pernambucana é um retrato vivo da história e da diversidade do Nordeste. Em cada receita, tradições indígenas, africanas e portuguesas se misturam e revelam o que há de mais autêntico na mesa de Pernambuco — uma combinação de memória, afeto e identidade que atravessa gerações.
O Diário do Nordeste selecionou três receitas típicas pernambucanas, que aparecem com frequências em buscas na internet, e apresenta como selecionar os ingredientes e o modo de preparo.
Arrumadinho
O arrumadinho se destaca como símbolo da culinária regional, combinando simplicidade, sabor e história.
A receita, que mistura feijão-verde, charque e farofa, tem origem nos tempos do cangaço, quando os viajantes levavam alimentos resistentes às longas jornadas pelo sertão. Com o tempo, ganhou novos ingredientes e virou referência da gastronomia pernambucana.
Ingredientes
- 1 linguiça paio
- 200 g de carne seca (suína)
- 1 linguiça calabresa
- 2 colheres (sopa) de manteiga de garrafa
Para a farofa
- 4 colheres (sopa) de manteiga
- 2 colheres (sopa) de cebola picadinha
- ½ banana-da-terra picada
- ½ xícara de farinha de mandioca torrada fina
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
Para o vinagrete
- ½ tomate sem semente picadinho
- 3 colheres (sopa) de pimentão amarelo picadinho
- 2 colheres (sopa) de pimentão verde picadinho
- 2 colheres (sopa) de cebola picadinha
- 1 colher (sopa) de vinagre de maçã
- 4 colheres de azeite
- 1 colher (sopa) de coentro picadinho
- 1 colher (sopa) de folhas de salsa picadinha
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
Para o feijão
- 2 colheres (sopa) de manteiga de garrafa
- 2 colheres (sopa) de cebola
- 2 dentes de alho
- 1 xícara de feijão-fradinho cozido al dente
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- Coentro a gosto
Modo de preparo
- Adicione a carne seca suína em uma panela, cubra com água e leve em fogo alto até ferver. Assim que ferver, escorra a água e repita a operação mais 2 vezes para dessalgar. Escorra a carne pela última vez, espere amornar e corte-a em cubos.
- Fatie a linguiça paio e a linguiça calabresa em rodelas e reserve. Aqueça uma frigideira larga em fogo médio. Adicione a manteiga de garrafa, as linguiças fatiadas, a carne seca suína em cubos e frite por cerca de 5 minutos ou até começar a dourar.
- Para a farofa, aqueça uma frigideira em fogo médio, adicione a manteiga, a cebola e uma pitada de sal. Refogue até a cebola começar a dourar. Adicione a banana-da-terra e frite bem, evitando mexer a banana até que comece a dourar. Adicione a farinha de mandioca, sal, pimenta-do-reino e misture bem. Cozinhe a farofa até que comece a dourar.
- Para o vinagrete, em uma tigela coloque o tomate, o pimentão amarelo, o pimentão verde, a cebola, o vinagre, o azeite, o coentro e a salsa. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Misture bem e mantenha na geladeira até servir.
- Finalizando, para o feijão, aqueça uma frigideira em fogo médio, adicione a manteiga de garrafa e refogue a cebola por cerca de 3 minutos. Adicione o alho e refogue por mais um minuto. Adicione o feijão, o sal, a pimenta e refogue para aquecer o feijão. Sirva as carnes refogadas, com o feijão, a farofa, o vinagrete e coentro salpicado a gosto.
Bolo de rolo
O bolo de rolo, Patrimônio Cultural e Imaterial de Pernambuco desde 2008, é um doce tradicional composto por finas camadas de massa enroladas com recheio de goiabada e cobertura de açúcar.
Embora hoje tenha aparência própria, a forma atual resulta de aperfeiçoamentos desde o período colonial.
A origem da receita remonta aos séculos XVI e XVII, nos engenhos pernambucanos. Inspirado no doce português colchão de noiva, originalmente recheado com creme de amêndoas, o bolo foi adaptado no Brasil, onde a amêndoa não era comum.
Ingredientes
- 250 g de manteiga sem sal
- 250 g de açúcar refinado
- 5 ovos (claras e gemas separadas)
- 250 g de farinha de trigo peneirada
- 300 g de goiabada
- ½ xícara de água
Modo de preparo
- Para começar, bata a manteiga com o açúcar até obter um creme claro.
- Em seguida, adicione as gemas, uma a uma, e continue batendo a mistura.
- Depois, incorpore a farinha delicadamente.
- Por último, acrescente as claras batidas em neve.
- Agora, espalhe uma fina camada da massa sobre uma assadeira que já deve estar untada e forrada com papel manteiga.
- Leve para assar em forno preaquecido a 180° por aproximadamente 5 minutos, ou até que comece a dourar.
- Enquanto isso, derreta a goiabada com a água em fogo baixo até que se forme um creme.
- Espalhe esse creme de goiabada sobre a massa, que deve estar ainda morna, e enrole-a com cuidado.
- Repita todo o processo com as demais camadas da massa até que o rolo final esteja completamente montado.
Pastel de festa
O pastel de festa é uma das iguarias mais populares entre os pernambucanos, principalmente no fim do ano e em aniversários. Esse prato, que nada mais é do que um pastel de carne polvilhado com açúcar, surgiu com influências de várias culturas, incluindo africanas, europeias e até mesmo asiáticas.
Mesmo que não se saiba ao certo quando o pastel de festa foi criado, sabe-se que nasceu em Pernambuco e caiu no gosto do povo, inclusive de outros estados do Nordeste.
Ingredientes
- 300g de linguiça calabresa
- 1 colher (sopa) de óleo
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher (chá) de páprica defumada
- Salsinha e cebolinha picadas a gosto
- 12 discos de massa de pastel
- Açúcar para passar
- Óleo para fritar
Modo de preparo
- Retire a pele da linguiça e corte em pedaços. Coloque no processador de alimentos e bata até que fique com pedaços bem pequenos, como se estivesse moída, e reserve.
- Leve uma frigideira grande ao fogo médio e, quando estiver quente, coloque o óleo e refogue a cebola por cerca de dois minutos. Acrescente o alho e refogue por alguns minutos.
- Adicione a linguiça moída e refogue bem. Desligue o fogo e acrescente a páprica defumada, a salsinha e a cebolinha picadas.
- Recheie os discos de massa de pastel com o refogado. Pincele um pouquinho de água na borda da massa e feche com um garfo para o recheio não escapar durante a fritura.
- Frite os pastéis em óleo quente até dourarem. Escorra em papel toalha e, ainda quentes, passe os pastéis no açúcar. Após esse processo é só servir.