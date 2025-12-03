Homem morre após exercício em academia de Recife

Um homem de 55 anos, identificado como Ronald José Salvador Montenegro, morreu durante a execução de um exercício em uma academia de Recife, Pernambuco, na última segunda-feira (1º).

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que o homem ergue um supino com alguns pesos e o equipamento caí sobre seu peitoral logo na sequência.

Ronald consegue se levantar, assustado, mas caí da logo em seguida, com a mão no peito. Dois homens que estavam próximos correm para ajudar a vítima.

A RW Academias, em nota publicada em seu perfil oficial no Instagram, nesta quarta-feira (3), lamentou a morte e afirmou que prestou todo o atendimento possível.

“Toda a equipe prestou atendimento imediato, acionando prontamente o socorro especializado. Apesar de todos os esforços empregados, recebemos com imenso pesar a notícia de seu falecimento”, disse o estabelecimento.

O comunicado diz ainda que a instituição se colocou integralmente à disposição para oferecer todo apoio necessário aos seus entes queridos, auxiliando no que estiver ao alcance durante o momento tão difícil.

CARNAVALESCO

Além de esportista, Ronald era presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda. Em nota, a entidade lamentou a morte do gestor.

“Hoje perdemos não apenas um líder, mas um amigo, um criador, um defensor apaixonado pela Cultura Popular e um dos grandes responsáveis por manter viva a tradição dos bonecos gigantes que encantam Olinda e o mundo. Sua dedicação, visão e amor pelo carnaval marcaram gerações e seguirão vivos em cada detalhe do nosso trabalho”, expressa trecho da nota.

Em respeito à sua memória e ao momento de luto de toda a família e equipe, as atividades do Palácio dos Bonecos foram suspensas, retornando normalmente no dia 05/12/2025.

“Figura indispensável para a história e a construção do Palácio dos Bonecos”, reforça a nota sobre a importância de Ronald.

Ao g1, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia de Rio Doce como morte acidental.