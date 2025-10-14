Diário do Nordeste
Meta anuncia novas medidas para proteção de adolescentes no Instagram

A funcionalidade será aplicada de forma automática e gradual; não há data para chegar ao Brasil

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
Tecnologia
Tela de um celular com o Instagram aberto.
Legenda: Linguagem forte e certas manobras arriscadas também serão limitadas.
Foto: Shutterstock / daily_creativity.

A Meta anunciou, nesta terça-feira (14), que contas de adolescentes no Instagram serão orientadas pela classificação PG-13. O filtro segue a lógica da classificação indicativa de filmes e limitará determinados conteúdos para menores de 18 anos.

“Adolescentes menores de 18 anos serão automaticamente colocados em uma configuração atualizada para maiores de 13 anos e não poderão cancelar a inscrição sem a permissão dos pais”, informou a empresa, por meio de publicação em seu blog oficial.

A ferramenta vem acompanha de outra ainda mais rigorosa para pais que preferem uma experiência mais restritiva para seus filhos adolescentes. 

A plataforma salientou que essa é a atualização mais significativa das Contas de Adolescentes desde que as introduziu no ano passado e se baseia nas proteções automáticas já oferecidas pelas Contas de Adolescentes.

“Assim como você pode ver algum conteúdo sugestivo ou ouvir linguagem forte em um filme para maiores de 13 anos, adolescentes podem ocasionalmente ver algo assim no Instagram — mas continuaremos fazendo tudo o que pudermos para tornar esses casos o mais raros possível”, explicou ainda a Meta.

CONTEÚDOS LIMITADOS

A Meta já possui políticas que ocultam ou proíbem a recomendação de conteúdo sexualmente sugestivo, imagens gráficas ou perturbadoras e conteúdo adulto, como venda de tabaco ou álcool para adolescentes.

As políticas atualizadas agora vão incluir ocultar ou não recomendar postagens com:

  • Linguagem forte;
  • Certas manobras arriscadas;
  • Conteúdo adicional que possa incentivar comportamentos potencialmente prejudiciais; 
  • Postagens que mostrem apetrechos para maconha (exemplo citado pela plataforma no último item).

MUDANÇAS EM CONTAS E BUSCAR

Ainda no anúncio desta terça (14), a Meta informou que tem aprimorando e refinando sua tecnologia para identificar proativamente conteúdo que vai contra nossas diretrizes atualizadas.

As outras mudanças anunciadas foram:

  • Adolescentes não poderão mais seguir contas que compartilhamos regularmente conteúdo impróprio para a idade;
  • A Meta não recomendará essas contas a adolescentes e dificultará que eles as encontrem na busca;
  • Essas contas não poderão seguir adolescentes, enviar mensagens diretas ou comentar suas postagens;
  • Foram bloqueados do buscar termos de busca relacionados a determinados tópicos sensíveis, como suicídio, automutilação e transtornos alimentares;
  • Está sendo bloqueada a capacidade de adolescentes de ver resultados de conteúdo para uma gama mais ampla de termos de busca para adultos, como "álcool" ou "sangue";
  • Se alguém enviar um link com conteúdo que vá contra as diretrizes atualizadas a um adolescente em mensagens diretas, ele não poderá abri-lo.
  • IAs não devem dar respostas inapropriadas para a idade que pareceriam deslocadas em um filme PG-13.

FUNCIONALIDADE AINDA MAIS RIGOROSA

Tela com a nova ferramenta do Instagram.
Legenda: A funcionalidade de maior segurança não será automática.
Foto: Divulgação / Meta.

Além da implementação automática do filtro PG-13, a Meta disponibilizará uma ferramenta que deve aumentar a segurança de adolescentes nas redes sociais da empresa. Chamada de "Conteúdo Limitado", a ferramenta filtrará ainda mais conteúdo da experiência da Conta Adolescente. 

“Ela também removerá a capacidade dos adolescentes de ver, deixar ou receber comentários em postagens. A partir do ano que vem, essa configuração também restringirá ainda mais as conversas com a IA que os adolescentes podem ter”, explicou a plataforma.

ATUALIZAÇÃO PROGRESSIVA

Ainda não há data para a nova funcionalidade chegar ao Brasil. As configurações de conteúdo atualizadas começarão a ser implementadas gradualmente para Contas de Adolescentes nos EUA, Reino Unido, Austrália e Canadá hoje e serão totalmente implementadas até o final do ano.

“Para o futuro, planejamos implementar essas mudanças globalmente, aplicar mais das novas proteções a adolescentes que se dizem adultos e, no Facebook, adicionar proteções de conteúdo adicionais adequadas à idade dos adolescentes”, anunciou a Meta.

