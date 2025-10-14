Diário do Nordeste
Microsoft deixa de dar suporte ao Windows 10; veja o que muda

A recomendação da empresa é que os usuários migrem para o Windows 11

(Atualizado às 13:26)
Tecnologia
Tela de computador mostra o Windows 10.
Legenda: O Windows 10 deixará de receber atualizações importantes da Microsoft.
Foto: Shutterstock/IB Photography

A Microsoft não dará mais suporte ao Windows 10 a partir desta terça-feira (14). Por causa disso, após essa data, o sistema operacional deixará de receber atualizações. A recomendação da empresa é que os usuários do sistema migrem para o Windows 11 para continuar tendo acesso a uma plataforma atualizada.

Com o fim do suporte, o sistema não receberá atualizações de software importantes, que corrigem falhas, melhoram o desempenho e acrescentam recursos. No entanto, isso não significa que ele deixará de funcionar. O que costuma acontecer é que, desatualizado, ficará obsoleto e poderá não operar da melhor forma.

Além disso, outros problemas da falta de atualização são a suscetibilidade a problemas de segurança e a descontinuidade do atendimento da Microsoft.

O fim do suporte ao Windows 10 acaba com todas as variações do sistema: Home, Pro e Enterprise.

Suporte estendido

Embora tenha descontinuado o suporte ao Windows 10, a Microsoft colocou o sistema no programa ESU, que garante atualizações de segurança estendidas e permite que o sistema receba algumas atualizações por mais tempo.

Empresas podem contratar o ESU por até três anos mediante pagamento de taxa que aumenta de valor a cada renovação. Já usuários domésticos podem contratar o recurso por somente um ano, por US$ 30 ou utilizando opções gratuitas, que envolvem ativar a função Backup do Windows.

