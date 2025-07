Microsoft apagará senhas no Authenticator e mudará tecnologia de login; entenda

Usuários do Microsoft Authenticator devem ficar atentos, pois o aplicativo de gerenciamento de senhas da empresa está passando por mudanças. Visando a migração para uma tecnologia mais segura, a empresa anunciou que as senhas armazenadas na ferramenta deixarão de estar acessíveis a partir de agosto, e todas as não guardadas serão apagadas.

As alterações começaram em junho, quando a plataforma parou de realizar o cadastro ou a importação de novas senhas. E, neste mês, outra novidade: o serviço da Microsoft de preenchimento automático de senhas ou dados de pagamento também foi encerrado.

Na prática, a mudança recente fez o Authenticator parar de armazenar e de preencher automaticamente dados, como senha e informações financeiras, em aplicativos e sites que os usuários acessam pelo celular.

O que acontece com os dados salvos?

Segundo a empresa, como as senhas guardadas até então (mas não o histórico de palavras-passe geradas) estão sincronizadas com a conta Microsoft do usuário, ele pode continuar a acessá-las no navegador Microsoft Edge, assim como a funcionalidade de preenchimento automático.

Para continuar a utilizar as senhas geradas, é necessário armazená-las no histórico do Gerador — disponível no menu de "Configurações ou mais", na seção "Senhas").

Nova tecnologia seria mais segura

Conforme o jornal O Globo, as alterações são motivadas para a migração da Microsoft para a tecnologia passkey, considerada mais segura e moderna que as senhas tradicionais.

O método abandona o acesso tradicional por combinações de letras e de números e adota o formato biométrico, com leitura de impressão digital ou reconhecimento facial, ou ainda por PIN local.

Já usada por empresas como Google e Apple, a tecnologia reduziria o risco de ataques de phishing, invasão por força bruta e vazamento de dados e senhas, segundo o veículo.

Diferentemente das palavras-passe, que podem ser quebradas, os passkey usam uma chave pública e outra privada armazenada localmente para autenticar o usuário.

Veja também Mundo Microsoft anuncia que 'tela azul' do Windows será modificada para tela preta Tecnologia Como pedir estorno de Pix errado? Veja guia completo e tudo o que você precisa saber

Como ativar os passkeys no Authenticator

A Microsoft anunciou que a transição para os passkeys será um processo intuitivo e descomplicado para os usuários. A gigante da tecnologia visa simplificar a experiência de login, eliminando a necessidade de senhas tradicionais e fortalecendo a segurança com a autenticação sem senha.

Para ativar a tecnologia manualmente, o indivíduo deve:

Abrir o app Microsoft Authenticator no celular;

Tocar na conta desejada;

Selecionar "Configurar passkey";

Fazer login com suas credenciais atuais;

Seguir as instruções para cadastrar seu passkey com biometria ou PIN.

Pronto, a próxima vez que o usuário tentar efetuar login, o sistema já sugerirá o uso de passkey.